Skvalberget 33-min I Stockholm-1

Barings köper kontorsfastighet i Stockholm för 738 miljoner kronor

Transaktioner Barings, en av världens största diversifierade kapitalförvaltare inom fastighetsbranschen, meddelar att de genomfört ett off market förvärv av fastigheten Skvalberget 33, en 6 185 kvm stor kontorsfastighet på Östermalm i Stockholms CBD från BLDG Holding AB för cirka 738 miljoner kronor på uppdrag av institutionella investerare. Med denna transaktion understryks övertygelsen om kontorets fortsatta betydelse som ett centralt fokus för företagens forsatta behov samt mötesplats för sina anställda.

Skvalberget 33 består av åtta våningar och är fullt uthyrt till fyra hyresgäster, med en genomsnittlig hyreslängd på cirka 2,6 år, och är för närvarande kraftigt underuthyrd. Nuvarande hyresgäster är Academic Work, Meltwater och Stratsys. Den sista hyresgästen, Beckmans Designhögskola, som upptar tre våningar, har meddelat att de avser att lämna fastigheten om 2,5 år, vilket ger möjlighet till att uppgradera denna lokal som en del av en affärsplanen samt uppnå marknadshyra för denna lokal.



Barings avser även att uppgradera entrén, gemensamma utrymmen, inklusive omklädningsrum samt cykelförråd. Barings har också sett potential i att öka fastighetens totala uthyrningsbara area, med förbehåll för ändrad detaljplan, genom att utveckla ytterligare kontorsutrymme om ca 3 500 kvm på innergården, och att konvertera vindsutrymmet till ytterligare ca 400 kvm kontorsyta samt att bygga en takterrass.



Skvalberget 33 ligger i ett utomordentligt läge precis vid Stureplan i östra CBD i Stockholm, Sveriges ekonomiska och politiska maktcentrum. Fastigheten är belägen nära alla nödvändiga bekvämligheter, service och flera av Stockholms mest populära och mest välkända restauranger och barer. Fastigheten ligger även inom två minuters gångavstånd från tunnelbanestationen Östermalmstorg som ansluter till Stockholms centralstation. Byggnaden ligger mitt emot en av ingångarna till den välkända och populära Sturegallerian, en stor exklusiv galleria som för närvarande genomgår en stor ombyggnation som en del av utvecklingen av ett av Stockholms viktigaste områden.



Sturegallerian håller på att utvecklas för att inkludera ytterligare kontor, bostäder, handel, restauranger och hotell av högsta kvalitet.

Detta förvärv utökar Barings portfölj i Skandinavien till cirka 170 000 kvm fördelat på en rad olika segment, innefattande kontor, logistik, handel och bostäder. Barings investeringsstrategi i Norden är för närvarande fokuserat på logistik i de tio främsta logistiklägena i Norden, utvalda kontorsfastigheter med förädlingsspotential i de nordiska huvudstäderna och högkvalitativa hyresfastigheter som ligger i attraktiva pendlingsområden nära Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors.



Gunther Deutsch, verkställande direktör, chef för fastighetstransaktioner – Europa på Barings, kommenterade:



– Även om en stor del av världens kontorspersonal har arbetat hemifrån framgångsrikt under de senaste månaderna till följd av regeringens påtvingade nedstängningar är vi övertygade om att kontoren av många anledningar kommer att fortsätta att spela en viktig roll för alla företag, särskilt när det gäller att främja kultur, förbättra samarbete och kreativitet samt ta hand om och attrahera talanger. Vi tror att efterfrågan i världen efter covid-19 mer än någonsin kommer att fokuseras på helt nya eller nyrenoverade kontor på CBD-platser som erbjuder flexibilitet på arbetsplatsen och har starkt fokus på teknik och hållbarhet.



– I en tid då många avtal avbryts eller försenas på grund av resebegränsningarna efter covid-19 har dessutom denna transaktion, samt vårt senaste förvärv tidigare i år, en sale lease back affär med fyra PostNord-fastigheter i Norrköping, tydligt visat hur Barings lokala närvaro ger oss en stor konkurrensfördel just nu. Vi har lokal närvaro i alla våra åtta viktigaste delmarknader runt om i Europa och har cirka 1 miljard euro i transaktioner som för närvarande är pågående. Med den lokala närvaron kan vi omedelbart analysera potentiella investeringsmöjligheter, vilket ger oss möjlighet att agera med den snabbhet och säkerhet som är så viktig för våra motparter samt våra investerare.



Thorsten Slytå, verkställande direktör, Skandinavienchef på Barings, tillade:



– Med tanke på den hårda konkurrensen inom value add segmentet är vi väldigt stolta över att kunna genomföra ett sådant här off market förvärv. Varje år säljs endast en handfull fastigheter i denna del av CBD, vilket är den mest attraktiva delen av staden. Stockholm är en av världens främsta städer för affärsverksamhet, innovation och livskvalitet.



– Denna off market affär av Skvalberget 33 återspeglar vår tilltro på den fortsatta efterfrågan på moderna, högkvalitiva kontorslokaler i CBD samt denna fastighets fortsatta attraktionskraft med tanke på dess starka CBD-läge, låga nuvarande hyresnivå och våra egna konservativa antaganden gällande framtida hyresintäkter. Det faktum att ingen av fastighetens hyresgäster har bett om hyressänkningar till följd av utbrottet avcovid-19 förstärker denna tro. Vi ser ett tydligt tecken på att moderna företag i dag måste ha ett utmärkt centralt läge för sina kontor med bra pendlingsmöjligheter för att kunna attrahera och behålla de mest talangfulla medarbetarna. Denna pågående trend har visat sig vara ännu viktigare under covid-19-pandemin."

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

Ämnen