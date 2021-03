Annelie Gullström. Bild: Bambuser

Bambuser värvar från Annelie Gullström från AMF Fastigheter

Handel Lanserar nytt affärsområde.

Bambuser tillkännager idag lanseringen av ett nytt affärsområde med fokus på att skapa förutsättningar för nya affärer och interaktiva upplevelser som för samman och kombinerar online med offline. Den nya divisionen kommer att verka för att möta skiftande beteenden och behov inom handeln och fokuserar främst på att jobba med lösningar, nya affärsmodeller och erbjudanden för fastighetsägare, handelsplatser, varuhus och annan typ av fysiska platser.



Initiativet följer av en växande trend och intresse som bland annat exemplifieras av det framgångsrika strategiska partnerskapet mellan Bambuser och AMF Fastigheter, en av Sveriges största fastighetsägare. Partnerskapet har resulterat i lanseringen av MOOD TV, en livesänd mode- och livsstilsserie, samt The Lobby Live, en pop-up-studio i MOOD där varumärken kan hyra in sig och vara värdar för egna Live Video Shopping event i kombination med en popup/showroom och andra typer av varumärkesstärkande event.



Sedan Bambuser lanserade Live Video Shopping 2019, har företaget fått en ledande position i industrin och stöttat interaktiva, köpbara e-handelsupplevelser för många globala varumärken och retailers inklusive Moda Operandi, Farfetch och Samsung. Med COVID-19 inverkan på fysiska butiker, har företaget sett en kraftig ökning av anammandet av mer traditionella varuhus som t ex Åhléns och NK.



– När världen sakta öppnas igen efter pandemins nedstängningar och begränsningar, kommer retailbranschen att mötas av ett förändrat landskap med nya typer av beteenden och krav. För att vinna tillbaka och attrahera konsumenter som migrerat till onlineshopping, ställs nya typer av krav på fysiska butiker och handelsplatser både vad gäller upplevelser och integrationen av online och offline. Vi ser fram emot att bidra till denna utveckling och erbjuda banbrytande lösningar och göra det möjligt för företag att göra bättre affärer i denna nya, digitalt drivna miljö, säger Jesper Funck, produktchef på Bambuser.



För att leda det nya affärsområdet, har Bambuser värvat Annelie Gullström, chef för nya affärer och innovation på AMF Fastigheter. Annelie har under de senaste fem åren aktivt arbetat med frågor kopplat till framtidens handel och spelat en nyckelroll i genomförandet av bland annat The Lobby Live. Med 20 års erfarenhet som digital strateg och förändringsledare inom olika branscher kommer Annelie att bidra med värdefull kunskap och erfarenhet för Bambusers fortsatta resa.



– Handeln genomgår just nu sin största transformation i modern tid där gränsen mellan online och offline allt mer suddas ut. Live Video Shoppnig är ett utmärkt exempel på hur man kan minska gapet mellan online och offline och låta det vara i symbios, samt stärka varandra. Efter att ha följt trenden kring liveshopping under en längre tid tror jag att vi bara har sett början på denna spännande trend och hur det kan skapa förutsättningar för bättre affärer. Jag ser verkligen fram emot att börja på Bambuser och få vara del av och bidra till deras spännande framtida resa, säger Annelie Gullström.



Annelie Gullström tillträder sin nya tjänst tisdagen den 6 april 2021.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

