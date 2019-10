Balticgruppen och Gazette satsar på eget coworking-koncept. Bild: Balticgruppen

Balticgruppen och Gazette satsar på eget coworking-koncept

Bolag Fastighetsbolagen Balticgruppen och Gazette driver sitt coworking-erbjudande vidare i egen regi. Under oktober innebär det en övergång där företagshubben i Utopia i Umeå byter koncept och namn från Great Space till Great Hub och får en ny visuell identitet. Den 4 oktober invigs även en till hub, Great Hub Campus i Umeå universitetsstad.

Fastighetsbolagen Balticgruppen och Gazette vill skapa goda förutsättningar för entreprenörer och nystartade bolag i Umeå. Ambitionen är att ta till vara på stadens potential när det gäller kunskapsdriven innovation, där Umeå universitet som kunskapsnav och den entreprenöriella andan i staden är starka drivkrafter. Att möta behovet av flexibla kontorsplatser genom ett anpassat lokalutbud är en viktig del i arbetet. Balticgruppen öppnade stadens första företagshubb för coworking ovanför Utopia-gallerian vid årsskiftet 2018/2019. Under sommaren 2019 färdigställde Balticgruppen tillsammans med Gazette den andra hubben i Umeå universitetsstad.



– Great Hub samlar kunskapsintensiva bolag i olika utvecklingsfaser. Förutom den starka gemenskap som växer fram ser vi redan nu att våra medlemmar tar chansen att samverka kring nya lösningar och framtida affärsmodeller, säger Matilda Henningsson, Community Manager Great Hub.



Nu tar Balticgruppen och Gazette nästa steg i arbetet med att utveckla coworking i Umeå. Från att tidigare ha jobbat med ett franchisekoncept för företagshubbar lanserar bolagen under oktober månad ett nytt koncept i egen regi under namnet Great Hub. Förutom namnbytet presenteras även en ny visuell identitet. Detta skedde i samband med invigningen av Great Hub på campusområdet på fredagen.



– Coworking är en viktig del av vårt lokalutbud och vi har haft en ärorik och givande start i samarbete med Great Space. Tillsammans med Gazette tar vi nu nästa steg genom att utveckla erbjudandet vidare i egen regi. Vi ser fram emot fortsatt dialog med våra hyresgäster och andra aktörer som verkar för det bästa Umeå, säger David Carlsson, vd och koncernchef för Balticgruppen.

