Balders förvaltningsresultat upp 32 procent

Bild: Nicklas Tollesson

Publicerad den 8 Maj 2019

Erik Selin.

Erik Selin: "Året har börjat bra"

Balder presenterar i dag stark rapport gällande första kvartalet 2019.



Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 901 miljoner kronor (683), vilket motsvarar en ökning per aktie med 32 proent till 5,01 kronor (3,80).



Långsiktigt substansvärde uppgick till 288,74 kronor per aktie (237,48).



Hyresintäkterna uppgick till 1 797 miljoner kronor (1 573).



Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 188 miljoner kronor (2 015) motsvarande 6,60 kronor per aktie (11,20).



Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 390 miljoner kronor (2 187). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 708 miljoner kronor (1 737), värdeförändringar avseende räntederivat med -99 miljoner kronor (-16) samt resultat från andelar i intressebolag om 178 miljoner kronor (170).



Erik Selin skriver bland annat följande i vd-ordet:

"Året har börjat bra med ett förvaltningsresultat som i det första kvartalet ökar 32 procent till 5,01 kronor per aktie. Ökningen genereras från befintlig portfölj, nya investeringar, intressebolagen och finansnettot.



Vi har under Q1 investerat 3,6 miljarder kronor i fastighetsförvärv och projekt. Under året har vi märkt ett ökat intresse för våra Brf-projekt i Göteborg och t.ex Brf Sjöstjärnan i Frölunda med 130 lägenheter är nu slutsåld, fastigheten färdigställs under fjärde kvartalet i år. Vi ser fortsatt positivt på uppbyggnaden av vår projektverksamhet och de möjligheter som kommer framöver."

Victor Friberg

