Erik Selin. Bild: Nicklas Tollesson

Balder: "Totalt sett fortsatt stabilt och positivt framgent"

Bolag Balders förvaltningsresultat per aktie ökade med tolv procent i Q3 och med 22 procent under niomånadersperioden.

Q3-siffrorna:



# Hyresintäkterna uppgick till 1 915 Mkr (1 709), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till 31 Mkr (57).

# Driftsöverskottet uppgick till 1 460 Mkr (1 286), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till 23 Mkr (43).

# Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 12 % till 1 060 Mkr (943), vilket motsvarar 5,89 kr per aktie (5,24).

# Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1 350 Mkr (3 348). Det genomsnittliga direktavkastnings-kravet uppgick till 4,7 % (4,8), vilket även är 0,1 procentenheter lägre än vid årsskiftet.

# Värdeförändringar räntederivat har påverkat resultatet före skatt med –186 Mkr (80).

# Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 094 Mkr (3 600).

# Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 852 Mkr (3 400) vilket motsvarar 10,29 kr per aktie (18,89).

# En förvaltningsfastighet (4) har förvärvats till ett fastighetsvärde om 122 Mkr (727).

Inga förvaltningsfastigheter (–) har avyttrats under perioden, endast försäljning av ägarlägenheter och mark har skett till ett värde om 20 Mkr (152).

En exploateringsfastighet har avyttrats och resultatavräknats under kvartalet. Försäljningsresultatet uppgick till 95 Mkr.



Vd Erik Selin:

– Förvaltningsresultatet ökade under tredje kvartalet med 12 % och för perioden januari-september med 22 %. Aktuell intjäning fortsätter att förbättras och är 16 % upp jämfört med Q3 förra året. Totalt sett känns det fortsatt stabilt och positivt framgent. I resultaträkningen redovisar vi för första gången en försäljning av exploateringsfastighet. Resultatet (95 Mkr) avser ett bostadsrättsprojekt som färdigställts. Vi har många Brf-projekt framför oss och resultatet kommer även framgent avräknas vid färdigställande vilket innebär stor variation resultatmässigt mellan kvartal och år för denna del av vår verksamhet. För projekt som behålls för eget långsiktigt ägande redovisas resultatet som orealiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter.



– Sammantaget känns hela vår projektportfölj mycket bra med stora möjligheter och begränsade risker.



– Investeringsmässigt var Q3 ett lugnt kvartal med endast ett tillträde av en hotellfastighet i Helsingfors. Efter periodens utgång har vi i Göteborg förvärvat en fin centralt belägen förvaltningsfastighet om 38 000 kvm samt en välbelägen bostadsbyggrätt. Även om konkurrensen om fastigheter är fortsatt hård så känner jag mig fortsatt optimistisk gällande möjligheter att hitta rimligt bra investeringar över tid.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

