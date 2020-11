Erik Selins Balder tar in nästan tre miljarder genom en riktad nyemission. Bild: Balder

Balder tar in nästan tre miljarder – teckningskurs 453 kronor

Bolag Balder genomförde efter börsens stängning på måndagen en riktad nyemission genom ett så kallat accelererat book building-förfarande. Bolaget tog in 2 945 miljoner kronor genom emittering av 6,5 miljoner B-aktier till kursen 453 kronor.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om 4,75 procent mot måndagens stängningskurs. I relation till det långsiktiga substansvärdet per 30 september 2020 motsvarar teckningskursen en premie om 24,9 procent.



Tecknare i nyemissionen utgörs av ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra nyemissionen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen.



Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 3,61 procent i förhållande till antalet aktier och cirka 2,31 procent i förhållande till antalet röster i Balder.



Bolaget har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 dagar från likviddagen för nyemissionen.



I samband med nyemissionen har Balder anlitat ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank som joint bookrunners och Setterwalls Advokatbyrå som legal rådgivare.



Bakgrunden till emissionen är att Balder bedömer att förutsättningarna i närtid är mycket goda för att skapa värdehöjande investeringar genom både förvärv och investeringar i befintliga fastigheter. Samtidigt beräknar Balder att under fjärde kvartalet 2020 och under 2021 påbörja byggnation av 3 500 till 4 000 lägenheter. I syfte att både kunna tillvarata sådana investeringsmöjligheter och samtidigt upprätthålla en god finansiell ställning och åtnjuta en fortsatt effektiv finansiering beslutade Balder om nyemissionen.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen