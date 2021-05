Erik Selin. Bild: Balder

Balder: Substansvärdet ökar rejält – och förvaltningsresultatet upp 9 procent

Bolag Erik Selin och Co visar upp starka siffror för det första kvartalet 2021.

Balders Q1 i siffror:

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 088 miljoner kronor (965), vilket motsvarar en ökning per aktie med 9 procent till 5,83 kronor (5,36)

Långsiktigt substansvärde uppgick till 405,27 kronor per aktie (348,35)

Hyresintäkterna uppgick till 2 118 miljoner kronor (2 023)

Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 665 miljoner kronor (1 063) motsvarande 14,29 kronor per aktie (5,91)



Av vd-ordet framgår det att Erik Selin ser positivt på framtiden:

"Vi ser mycket positivt på möjligheter till nya affärer framgent och inte minst på utvecklingen av vår fina byggrättsportfölj. Dessutom har vi vårt givande samarbete med våra partners i olika intressebolag och joint ventures. I takt med att vaccinationerna fortskrider runt om i landet börjar vi med försiktig optimism nu ana en möjlig återgång till normala rutiner i höst".

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen