Balder, med Erik Selin som vd, redovisar kraftigt ökat substansvärde i bokslutskommunikén. Bild: Balder

Balder: Substans upp över tio procent i Q4

Bolag Balders substansvärde steg med 65 kronor per aktie under 2019. Bara under sista kvartalet steg det med 32 kronor till 345,76 kronor per aktie.

I Q3-rapporten låg substansvärdet på 313,73 kronor och vid årsskiftet 2018/2019 på 280,17

Förvaltningsresultatet för helåret uppgick till 4 023 miljoner kronor (3 304), en ökning per aktie med 22 procent till 22,35 kronor (18,35)

För Q4 uppgick förvaltningsresultatet per aktie till 5,85 kronor (4,86), en ökning med drygt 20 procent.



Helåret i övrigt:

• Hyresintäkterna uppgick till 7 609 Mkr (6 714).

• Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 023 Mkr (3 304), vilket motsvarar en ökning per aktie med 22 % till 22,35 kr (18,35). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 787 Mkr (658).

• Årets resultat efter skatt uppgick till 11 526 Mkr (10 169). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 8 958 Mkr (9 308), motsvarande 49,77 kr per aktie (51,71). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 9 577 Mkr (8 007), värdeförändringar avseende exploateringsfastigheter med 95 Mkr (-), värdeförändringar avseende räntederivat med -180 Mkr (-34) samt resultat från andelar i intressebolag om 876 Mkr (881).

• Långsiktigt substansvärde uppgick till 345,76 kr per aktie (280,17)



Vd Erik Selin:



– Ännu ett räkenskapsår läggs till handlingarna och utfallet för 2019 blev en ökning av förvaltningsresultatet med 22 %.

För Q4 blev utfallet +20 % och substansvärdet ökade med 23 % under året. Att över tid öka förvaltningsresultatet/intjäningsförmågan är det enskilt viktigaste ekonomiska målet för oss. För att över tid lyckas med en god ökningstakt krävs både att vår befintliga fastighetsportfölj utvecklas väl och att vi hittar nya investeringar med rimliga avkastningar i relation till den risk vi måste ta.



– Vi investerar dels genom förvärv av fastigheter dels genom projektinvesteringar. Förvärv av förvaltningsfastigheter uppgick under 2019 till drygt 8 Mdkr. Projekt som vi driver är dels sådana där vi behåller de färdiga husen långsiktigt och dels fastigheter vi säljer där merparten utgör bostadsrätter i Sverige. I balansräkningen ligger de senare kategoriserade som exploateringsfastigheter. Vi har under många år successivt byggt upp vår projektorganisation och vår portfölj av pågående och kommande projekt, det känns mycket bra att ha denna investeringsmöjlighet och jag tror att vi kommer skapa stora värden där över tid.



– Balder är en långsiktig fastighetsägare som tar ansvar för verksamhetens påverkan på såväl ekonomi och miljö som i sociala frågor. Vi fortsätter att arbeta med utveckling av våra områden och har ett stort socialt engagemang fokuserat på trygghet och trivsel, barn, ungdomar och sysselsättning. Under året har vi undertecknat Global Compact som är FN:s principer för företag när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, antikorruption och miljö. Vi har märkt av ett fortsatt ökat engagemang för hållbarhetsfrågor från våra intressenter, exempelvis från investerare. I våras tog vi fram ett så kallat grönt ramverk och noterade vår första gröna obligation med syfte att finansiera gröna och energieffektiva byggnader.



– De fastighetsrelaterade intressebolagen levererade genomgående fina förvaltningsresultat och positiva värdeförändringar. Årets besvikelse var Collector som efter stora engångsposter gjorde ett nollresultat åtföljt av många "krisrubriker". Kris är ett relativt begrepp och spontant tänker jag personligen då på återkommande jätteförluster. Collector har trots allt från börsintroduktionen 2015 och fram tills nu sammantaget gjort ett resultat om 1,7 Mdkr efter skatt.



– Så här i början av året är det naturligtvis omöjligt att veta hur det kommer gå resultat- och verksamhetsmässigt men jag kan konstatera ett fortsatt mycket starkt intresse och god utveckling för oss och branschen generellt. Något som jag däremot vet är att Balder som bolag och investeringsplattform blir bättre och bättre med tiden. På min och aktieägarnas vägnar vill jag passa på att för strålande fina insatser under året rikta ett stort och varmt tack till er alla i Balderfamiljen.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

