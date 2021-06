Erik Selin och Mats Ahdrian. Bild: Balder

Balder sprängstartar i Hovås Höjd

Bostäder Balder har startat byggnationen av det nya bostadsområdet Hovås Höjd som ligger längs med Skalldalsvägen och upp mot Naturreservatet Sandsjöbacka. Här ska det byggas 148 bostadsrätter i flerbostadshus och radhus samt ett gemensamhetshus.

Bild: Tornstaden

Översikt över Balders bostadsprojekt Hovås Höjd. Översikt över Balders bostadsprojekt Hovås Höjd.

Istället för ett traditionellt spadtag firades byggstarten genom en gemensam sprängning på platsen. I ceremonin medverkade förutom Erik Selin även Mats Ahdrian, ordförande i Fastighetsnämnden och Erik Olofsson, vd för Byggnads AB Tornstaden.



– Det känns mycket glädjande att skapa ett nytt bostadsområde där läget med närheten till hav och natur, ett unikt utsiktsläge och goda kommunikationer skapar fina förutsättningar för att människor ska trivas och må bra, säger Balders VD Erik Selin.



Bostadsområdets naturnära placering är unik och naturen har använts som inspiration för att utforma bostäderna i Hovås Höjd. Husen kommer att uppföras enligt Miljöbyggnad Silver.



– Det är med glädje jag ser detta projekt starta upp på plats. Att det byggs lägenheter och stadsradhus i kombination harmonierar med de mål vi satt upp för stadsbyggnad i Göteborg. Detta kanske kan få bli ett föredöme för andra områden. Hovås Höjd blir en del av att binda ihop klassiska bebyggelsen i Hovås med det populära Nya Hovås. Detta blir en attraktiv miljö att få leva och bo i, säger Mats Ahdrian ordförande i Fastighetsnämnden.



De 148 bostadsrätterna fördelas på fyra punkthus med suterräng och under de 10 radhusen byggs ett garage. Bostäderna varierar från 1-5 rok och har stora balkonger eller uteplatser. Många av bostäderna kommer blicka ut över Askimsfjorden, Göteborgs Golf Klubb och/eller in mot Naturreservatet Sandsjöbacka. Kommunikationerna till Göteborg är goda.



– Vi är mycket glada att vi fått förtroende av Balder i ytterligare ett projekt. Vi har stimulerats av att kunna erbjuda kreativa produktionslösningar för Hovås Höjd, vilka motsvarade Balders krav och önskemål. Nu ser vi fram emot att få förverkliga detta fina projekt i nära samarbete med Balder, säger Erik Olofsson som är vd för Byggnads AB Tornstaden.



I området kommer det finnas omfattande mobilitetslösningar med bland annat elbilspool och cykelpool. Syftet är att möjliggöra och tillgängliggöra hållbart resande. I området ska det även byggas ett gemensamt hus för de boende. I gemensamhetshuset, Navet, kommer det bland annat finnas ett stort allrum för fester och andra tillställningar samt två övernattningslägenheter. Mellan husen ska det finnas inbjudande mötesplatser och en vinterträdgård som bjuder in till möten året om. Inflyttning beräknas starta sommaren 2023.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen