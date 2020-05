Erik Selin, vd för Balder. Bild: Balder

Balder: Positiva värdeförändringar, högre förvaltningsresultat

Bolag Balders substansvärde steg med 3 kronor under Q1, till 348,35 (286,41) kronor per aktie. 99 procent av hyrorna med förfall 1 april har betalats.

Q1-siffrorna:

• Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 965 Mkr (901), vilket motsvarar en ökning per aktie med 7 % till 5,36 kr (5,01).

• Långsiktigt substansvärde uppgick till 348,35 kr per aktie (286,41).

• Hyresintäkterna uppgick till 2 023 Mkr (1 797).

• Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 063 Mkr (1 188) motsvarande 5,91 kr per aktie (6,60).



Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 136 Mkr (1 046). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 7 % och uppgick till 965 Mkr (901), vilket motsvarar 5,36 kr per aktie (5,01). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 126 Mkr (196).



Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 228 Mkr (1 390). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 063 Mkr (1 188), motsvarande 5,91 kr per aktie (6,60). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 260 Mkr (708), värdeförändringar avseende räntederivat med -172 Mkr (-99) samt resultat från andelar i intressebolag om 99 Mkr (178).



Vd Erik Selin:

– På kort tid har vår verklighet förändrats väldigt mycket. Utbrottet av Coronapandemin har fått en oerhört stark påverkan på samhället och världens börser och ingen vet ännu hur utgången kommer att bli.



– Pandemin påverkar idag all affärsverksamhet, men olika branscher drabbas i olika hög grad. Under första kvartalet ökade Balders förvaltningsresultat med 7 %. Intäkterna har redan i första kvartalet justerats för de rörliga hyror som vi normalt erhåller från hotell, men som under 2020 med största sannolikhet uteblir. Även aktuell intjäning har anpassats på motsvarande sätt.



– Vi följer med största noggrannhet utvecklingen och har kontinuerlig kontakt med såväl hyresgäster som finansiärer. Trots svåra tider försöker vi se nya möjligheter och vi har också fått ett antal förslag på affärer som vi inte skulle fått om inte situationen sett ut som den gör.



– Vi försöker i möjligaste mån att på olika sätt stötta de av våra hyresgäster som drabbats hårdast. Vi har hittills lämnat anstånd på hyresbetalningar motsvarande 135 Mkr, där en majoritet härrör från att vi gått från kvartalsbetalning till månadsbetalning samt medgivit rabatter på knappt 10 Mkr. Collector har ännu inte sett några direkta konsekvenser av hur deras verksamhet kommer att påverkas, men har som en försiktighetsåtgärd gjort en extra kreditreservering för framtida effekter.



– Framtiden är som sagt i högsta grad osäker. Vi försöker förbereda oss på olika scenarier – att utvecklingen vänder uppåt inom en snar framtid, att de negativa effekterna kvarstår under en längre tid eller att vi landar någonstans däremellan. Min bedömning är fortsatt att Balder har en stark bas att utgå ifrån och goda möjligheter att över tid fortsätta att skapa värde. En positiv signal är i varje fall att 99 % av de hyror som hade förfall den 1 april har erhållits.



– En annan väldigt positiv sak jag vill lyfta i dessa osäkra tider är den fantastiska stämning vi har internt på Balder. Under den senaste tiden har alla kollegor ställt upp och gjort en hel rad extraordinärt goda insatser, många gånger utanför den egna tjänstebeskrivningen. Jag vill passa på att tacka alla fina medarbetare som rycker in där det behövs för att stötta såväl våra hyresgäster som varandra.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen