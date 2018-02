Balder på väg mot 100 miljarder

Publicerad den 22 Februari 2018

Bolag De flesta pilarna pekar uppåt för Balder. Substansvärdet per aktie ökar med tio kronor jämfört med Q3-rapporten, till 229 kronor, förvaltningsresultatet per aktie ökar med 23 procent jämfört med samma period förra året, och fastighetsvärdet är uppe i hela 98,4 miljarder kronor.

Bild: Nicklas Tollesson

Erik Selin. Erik Selin.

Q4-siffrorna:



Hyresintäkterna uppgick till 1 558 Mkr (1 427).

Driftsöverskottet uppgick till 1 134 Mkr (1 002).

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 15 % till 748 Mkr (650), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 23 % till 4,16 kr (3,39).



Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1 754 Mkr (2 211). Det genomsnittliga direktavkastningskravet var oförändrat jämfört med Q3 och uppgick till 5,0 % (5,3).



Värdeförändringar vindkraftverk uppgick till –36 Mkr (–).



Värdeförändringar på räntederivat har påverkat resultatet före skatt med –16 Mkr (312).



Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 339 Mkr (2 704).



Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 148 Mkr (2 536) vilket motsvarar 11,93 kr per stamaktie (14,05).





Vd Erik Selin:

- Förvaltningsresultatet per aktie ökade under året med 24 % och uppgick till 14,74 kr. För fjärde kvartalet blev motsvarande resultat 4,16 kr, en ökning med 23 % jämfört med samma period föregående år.



- Substansvärdet steg 15 % till 229,25 kr per aktie. Aktuell intjäning förbättrades 24 % från 13,52 kr till 16,81 kr och aktiekursen steg 19 % till 219,40 kr. Detta innebär att aktien, relativt förvaltningsresultatet och aktuell intjäning, blev något billigare men relativt substansvärdet något dyrare under året. Sett över längre tidsperioder kommer intjäning, substansvärde och aktiekurs utvecklas i ungefär samma takt men under kortare tidsperioder är som bekant aktiekursen frikopplad från underliggande värden och intjäning.



- Utöver Balders eget fastighetsbestånd investerar vi även genom ett antal intressebolag. Under året tillkom några nya och utvecklingen i dessa och befintliga var mycket god. Utöver bra resultat breddar det våra kontaktytor och ger oss fler affärsmöjligheter, jag ser framför mig en fortsatt positiv utveckling av resultat och relationer under åren som kommer.



- Årets nettoinvestering (dvs. förvärv, försäljning, byggnationer) var i relation till fastighetsportsföljens storlek mindre än på många år, detta berodde på hård konkurrens om bra objekt men också på att vi prioriterat lägre skuldsättningsgrad. Under året har vårt arbete inom fastighets-/stadsutveckling gått framåt på ett mycket bra sätt och resulterat i ett antal färdiga och kommande detaljplaner för bostäder.



- Jag ser framför mig en successiv ökning av vår bostadsbyggnation givet att efterfrågan på bostads- och hyresrätter kvarstår på nuvarande nivå. Eftersom Balder i grund och botten är ett bolag med starkt kassaflöde ger det oss frihet

och flexibilitet även när det kommer till att avgöra rätt tid, byggstarter och upplåtelseform.



- Balder har under året emitterat ett antal obligationer i Euro och SEK med en total volym överskjutande 20 Mdkr. Emissionerna har breddat finansieringsbasen och även förlängt vår kapital- och räntebindning. Grunden till bra finansiering är en bra resultat- och balansräkning. Styrelsen har beslutat att justera vårt mål avseende belåningsgrad till att den över tid inte ska överstiga 50 % (tidigare 55 %).



- Framtiden är ljus och jag ser fortsatt mycket goda förutsättningar för att utveckla vårt bolag och våra relationer.





- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

