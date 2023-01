Balders vd Erik Selin och Gang Wei, vd för Geely Europe Innovation Centre Bild: Balder

Balder och Geely i bolagsaffär på Lindholmen

Bolag Fastighets AB Balder och Geely Europe Innovation Centre AB bildar ett gemensamt bolag för att utveckla, uppföra och förvalta den sjätte byggnaden på Uni3 by Geely på Lindholmen.

Projektet B46

Våren 2022 lämnade Geely in en bygglovsansökan och juni samma år sattes spaden i marken för projektet B46. Nu har Balder och Geely beslutat att gemensamt fortsätta utvecklingen av projektet.



– Lindholmen med sitt Science Park och innovationscenter är ett attraktivt område som vi gärna vill vara del av. Jag är imponerad av det som hittills uppnåtts med Uni3 by Geely och är mycket nöjd att få göra denna fina investering tillsammans med Geely, säger Balders vd Erik Selin.



Geely Sweden Holdings är Sveriges största holdingbolag och omfattar bland annat fastighetsbolaget Geely Europe Innovation Centre AB som äger företagscampuset.



– Redan tidigt under utvecklingen av vårt campus märkte vi ett stort tryck från företag som var intresserade av att etablera sig här hos oss. Därför var det ett naturligt steg att bygga den sjätte byggnad vi hade option på, och vi är väldigt glada över att kunna göra det i samarbete med Sveriges kanske främsta fastighetsbolag, Balder, säger Gang Wei, vd för Geely Europe Innovation Centre AB.



Den 12 våningar höga byggnaden B46 omfattar cirka 17 500 kvadratmeter. Förutom kontorslokaler finns plats för restaurang, butiker och utrymmen för utställningar och mässor i markplan samt en takterrass på översta våningen.



B46 utformas enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad Guld och omfattar såväl byggnadens materialanvändning, inomhusmiljö som energianvändning.



– Vi är mycket glada över att bli en del av projektet. Med ett utmärkt läge och en bra produkt kompletterar och förstärker fastigheten vårt befintliga bestånd, säger Emil Engelbrektsson, sverigechef för fastighetsutveckling på Balder.



I november tillkännagavs techbolaget Sinix Group som hyresgäst och blir bland de första att flytta in. Näringslivets intresse för Uni3 är stort och likaså för att etablera sig i B46. Diskussioner med potentiella hyresgäster pågår.



Entreprenör är BRA Bygg och B46 ska enligt plan stå klart för inflyttning sommaren 2024.

