Bild: Axel Ohlsson

Balder minskar förvaltningsresultatet

Bolag Balder redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Ingen utdelning föreslås.

Hyresintäkterna uppgick till 2 805 miljoner kronor (2 421), en ökning med 15,9 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 2 065 miljoner kronor (1 798), en ökning med 14,8 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 1 537 miljoner kronor (1 619), en minskning med 5,1 procent mot föregående år.



Värdeförändringar förvaltningsfastigheter var -742 miljoner kronor (5 566).



Resultatet före skatt var 862 miljoner kronor (9 066).



Resultatet efter skatt blev 712 miljoner kronor (7 681), en minskning med 90,7 procent mot föregående år.



Resultat per aktie hamnade på 0,76 kronor (6,60), vilket innebär en minskning med 88,5 procent mot föregående år.



Ingen utdelning föreslås (0).



Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 92,10 kronor (83,96).



Balder räknar med att 2023 blir ett år med fokus på befintlig portfölj och projekt, men även ett år där "vi sannolikt kommer att se en lägre aktivitetsnivå avseende fastighetstransaktioner". Det skriver Erik Selin i rapporten.



"Vi kommer naturligtvis också att arbeta vidare med finansiering och ha längre framförhållning än normalt. Balders väldiversifierade och på operativ nivå lågriskportfölj ger oss goda förutsättningar att leverera stabila driftsnetton som därmed över tid säkerställer bra finansiering", skriver Erik Selin.



I prognosen spår Balder vidare ett förvaltningsresultat som blir "marginellt högre än 2022 års förvaltningsresultat".



Balders prognos är att förvaltningsresultatet för 2023 kommer att bli 6 200 miljoner kronor. För helåret 2022 skrevs förvaltningsresultatet till 6 139 miljoner kronor.



Innan bokslutet släpptes meddelade Balder att man inför ytterligare ett finansiellt mål i samband med bokslutet. Styrelsen har beslutat att införa målet nettoskuld/ebitda som över tid inte ska överstiga 11 gånger.

"Att ha en balansräkning som uppfyller kriterierna för en investment grade rating och kontinuerlig tillgång till obligationsfinansiering är inte bara en fråga om finansieringsstrategi, utan ligger också väl i linje med den riskprofil som Balders styrelse eftersträvar i stort", skriver bolaget i ett pressmeddelande.



Kreditvärderingsinstitutet Moodys uppgav i januari att Balder riskerar sänkt kreditbetyg och att ett definitivt beslut kommer att tas i februari efter att bokslutskommunikén är släppt. Moodys satte Balders kreditbetyg på Baa3 under utvärdering i oktober. Det fick Balder att vidta en rad åtgärder, däribland en riktad emission till AMF i december och återköp av olika krediter.



Om Balder skulle få sänkt kreditbetyg skulle det få påverkan på finansieringskostnaden för bolaget.

