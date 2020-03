Erik Selins Balder investerar utomlands. Bild: Balder

Balder köper ny utlandsportfölj

Transaktioner Balder fortsätter investera i Finland – senaste genom att köpa en stor portfölj.

Balder fortsätter investera i Finland. Framför allt har fastighetsjätten från Göteborg klivit in som huvudägare i Sato – men man har även gjort förvärv under egen flagg. Så sent som i januari köpte Balder tre fastigheter i Finland som inhyser bilhandlare från Länsiauto. Samtliga tre fastigheter ligger i södra Finland och drivs av K-Caara.



Nu fortsätter man på den inslagna vägen och köper en portfölj med ytterligare sju retailfastigheter avsedda för bilhandlare. Fastigheterna är belägna i Tammerfors, Lahtis, Kuopio, Joensuu, Tavastehus och Hyvinge. Den totala uthyrningsbara ytan för fastigheterna uppgår till ungefär 50 000 kvadratmeter, av vilka under 40 procent är återfinns i Tammerfors. Samtliga fastigheter är uthyrda till K-Caara.



Catella var finansiell rådgivare och Krogerus Attorneys var legal rådgivare åt säljaren Autokiinteistöt Laakkonen Oy.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

