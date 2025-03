Stabil börsmånad för fastighets- och byggbolagen. Bild: Istock

Balder gör sig av med nischbanken

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Balders styrelse har fattat beslut om att dela ut hela innehavet i nischbanken Norion Bank (tidigare Collector) till aktieägarna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Analyshuset Pareto anser att fastighetsbolaget Balders inriktningsbeslut att dela ut sitt innehav i Norion Bank till aktieägarna är positivt för Balder-aktien eftersom det förenklar Balders balansräkning. Samtidigt har ägandet i nischbanken varit i fokus i media, vilket har medfört negativ publicitet, det skriver Pareto i en kommentar på tisdagsmorgonen.



Balders innehav i Norion uppgår till 3,3 miljarder kronor baserat på måndagens stängningskurs – cirka 300 miljoner kronor lägre än det nuvarande bokförda värdet, enligt Pareto.



Balders styrelse har under en tid diskuterat innehavet i Norion Bank, säger styrelseordförande Sten Dunér.

– Detta inriktningsbeslut ska ses som ett led i arbetet med att förenkla och renodla Balder som fastighetskoncern.



Balder sitter på totalt drygt 90,5 miljoner aktier i Norion Bank, motsvarande 44,1 procent av kapitalet per slutet av förra året, enligt hemsidan.



Utdelningen uppges komma att ske "vid en tidpunkt då Balders kreditnyckeltal och rating inte kommer att påverkas negativt".



Balders beslut om att dumpa Norion Bank-aktierna kommer efter att Dagens industri den senaste veckan rapporterat om hur nyckelpersonal på Norion via ett privat företag har tjänat stora pengar på bankens fastighetskrediter. Detta fick Di i en kommentar att konstatera att "märkligheterna kommer slag i slag kring Erik Selin".



Erik Selin är största ägare och vd i Balder, men också privat näst största ägare i Norion Bank med 19,4 procent av aktierna.

