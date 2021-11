Erik Selin. Bild: Balder

Balder: Förvaltningsresultat per aktie upp 40 procent

Bolag Balder lämnar en stark Q3-rapport. Bolagets fastighetsvärde är nu uppe i nästan 180 miljarder kronor, upp 16 miljarder sedan Q2-rapporten.

Q3:



Hyresintäkterna uppgick till 2 286 Mkr (2 030), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till –42 Mkr (–3).



Driftsöverskottet uppgick till 1 804 Mkr (1 616), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till –31 Mkr (–2).



Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 45 % till 1 675 Mkr (1 153), vilket motsvarar en ökning per aktie med 40 % till 8,98 kr (6,41).



Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 4 361 Mkr (226).



Det genomsnittliga direktavkastningskravet uppgick till 4,4 % (4,5), vilket är 0,1 procentenheter lägre jämfört med andra kvartalet.



Periodens resultat efter skatt uppgick till 6 389 Mkr (1 326). Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6 243 Mkr (1 189) vilket motsvarar 33,47 kr per aktie (6,61).



Niomånadersperioden:

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 924 Mkr (3 146), vilket motsvarar en ökning per aktie med 20 % till 21,04 kr (17,48)

Långsiktigt substansvärde uppgick till 454,43 kr per aktie (362,77)

Hyresintäkterna uppgick till 6 535 Mkr (6 079)

Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 11 120 Mkr (3 063) motsvarande 59,62 kr per aktie (17,02).

Balders fastighetsbestånd hade den 30 september 2021 ett värde om 179,2 Mdkr (151,1). I Q2-rapporten var värdet 163,4 miljarder kronor.



Vd Erik Selin:

– Förvaltnings- och totalresultatet utvecklades väl under perioden. Alla olika delar bidrog på ett mycket förtjänstfullt sätt och dessutom fortsatte värdet på våra fastigheter upp både tack vare att vår verksamhet utvecklades väl och att intresset för att investera i fastigheter är fortsatt starkt, vilket leder till något lägre avkastningskrav.



– Vi har ett flertal spännande projekt igång. Bland annat bygger vi bostäder på Kungsholmen och Östermalm i Stockholm och fortsätter att tillsammans med Serneke utveckla Karlastaden i Göteborg. Utöver dessa projekt har vi en väldigt fin projektportfölj med både pågående och kommande projekt.



– För att öka takten i vårt hållbarhetsarbete har vi uppdaterat våra klimatmål i linje med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet. Det nya klimatmålet innebär att vi ska halvera utsläppen i den egna verksamheten till 2030, och mäta och minska utsläppen i värdekedjan. Vi har också satt ett mål om att uppnå nettonollutsläpp i hela värdekedjan till 2045.



– I oktober passerade vårt ägande i Entra budpliktsgränsen och vi har därför enligt gällande regler valt att den 8 november lägga ett så kallat budpliktsbud. Vi föredrar dock att Entra fortsätter som ett oberoende bolag noterat på Oslo Börs.



– Jag tycker att framtiden för vårt bolag i alla dess små och stora delar ser fortsatt mycket bra ut och detsamma gäller för de marknader vi verkar i. Slutligen vill jag passa på att tacka alla kollegor för ert dagliga engagemang i Balder!

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

