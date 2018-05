Balder fortsätter öka

Publicerad den 8 Maj 2018

Bolag Balder redovisar ett förvaltningsresultat per aktie om 3,80 kronor för Q1 (3,23) och ett substansvärde om 237,48 (209,23).

Gårdagens stängningskurs på 228,20 kronor innebär att aktien handlas till en rabatt på cirka 4 procent.



Substansvärdet vid årsskiftet var 229,25 kronor per aktie.



Hyresintäkterna uppgick till 1 573 Mkr (1 449).



Periodens förvaltningsresultat uppgick till 815 Mkr (735). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 8 % och uppgick till 683 Mkr (631), vilket motsvarar en ökning per aktie med 18 % till 3,80 kr (3,23).



I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 151 Mkr (131).



Långsiktigt substansvärde uppgick till 237,48 kr per aktie (209,23) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 190,60 kr per aktie (167,20).



Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 187 Mkr (2 212). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 015 Mkr (2 006), motsvarande 11,20 kr per aktie (10,87).



Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 1 737 Mkr (1 883), värdeförändringar avseende räntederivat med -16 Mkr (47) samt resultat från andelar i intressebolag om 170 Mkr (224).



Vd Erik Selin:

- Förvaltningsresultatet per aktie ökade under första kvartalet med 18 % till 3,80 kr (3,23). Ökningen beror på ett större fastighetsbestånd, en fortsatt god hyresmarknad samt mycket bra insatser från hela vår organisation.



- Intressebolagen som grupp ökade sitt förvaltningsresultat med 15 %, bland dessa kan det noteras att Collector hade en svag utveckling med marginellt lägre resultat än föregående år.



- Investeringarna under kvartal 1 uppgick till knappt 2 miljarder och utgjorde till största delen av pågående bostadsprojekt. Balder bygger bostäder i Sverige, Danmark och Finland med varierande upplåtelseform, tack vare vårt starka förvaltningsresultat och balansräkning har vi möjligheten att fortlöpande avgöra dels när vi byggstartar men även fördelningen mellan bostäder till försäljning respektive uthyrning.



- Jag tycker (som vanligt) att framtiden ser ljus ut och att vi trots hård konkurrens om investeringsmöjligheter har goda möjligheter att över tid fortsätta leverera tillväxt i förvaltningsresultat och substansvärde. Väl värt att komma ihåg är också att Balder som bolag bara blir bättre och bättre med åren.



