Arkitekturhögskolan byggs ut. Bild: Artefactorylab

Balder bygger ut gamla arkitekthögskolan i Stockholm

Bygg/Arkitektur I samarbete med internationellt erkända arkitekten Mia Hägg och 2BK Arkitekter utvecklar Fastighets AB Balder gamla arkitekthögskolan på Östermalm i Stockholm. Utbyggnaden, som går under namnet A wing, integreras med befintlig byggnad och tillför cirka 1 000 kvadratmeter kontorsyta till det redan populära huset.

Balder förvärvade gamla arkitekthögskolan från Akademiska Hus 2019 och har förvaltat byggnaden sedan dess. Idén till utbyggnaden har funnits i flera år och nu ska projektet A wing förverkligas.



Utbyggnaden sker på platsen där den brandhärjade ateljén tidigare låg och har utformats med stor hänsyn till husets historia och befintliga karaktär. A wing byggs i trä, med glasfasad och koppartak. Lokalerna byggs ovanpå befintlig restaurang och bryggeri, i ett våningsplan med upp till 6 meter i takhöjd.

– Byggnaden är unik på många sätt och det är med stor respekt för husets betydelse och historia som vi tagit oss an detta projekt. Vi är mycket nöjda med resultatet och hur arkitekturen skapar ett starkt uttryck samtidigt som den knyter an till huset. Det kommer att bli ett mycket fint tillskott till nuvarande stadsbild, säger Mathias Holm, projektchef på Balder.



A wing har utformats av Mia Hägg, tillsammans med 2BK Arkitekter som även ansvarade för den tidigare ombyggnationen av A house. Mia är grundare av arkitektkontoret Habiter Autrement i Schweiz och har medverkat i skapandet av flera internationellt uppmärksammade projekt, bland annat Pekings Nationalstadion "Fågelboet" under sin tid hos Herzog & de Meuron.

– Med A wing har vi sökt följa den befintliga byggnadens skala, men samtidigt lagt till ett mjukare, kanske mer dansant element. Det solfjäderformade taket breder ut sig över de befintliga betongstensmurarna, som återställs till sin ursprungliga höjd, och samlar den oregelbundna planen till ett sammanhållet men varierat rum, med generösa ljusinsläpp och vidgade utblickar mot gårdsrummet, Engelbrektskyrkans topografi och staden, säger Mia Hägg.

– Vi har under flera år arbetat med en varsam omvandling av dessa unika lokaler, från skola till ett kreativt och multifunktionellt hus. En process där varje åtgärd utgått från byggnadens förutsättningar och de nya verksamheternas krav. A wing utgör nu den avslutande delen, ett lekfullt arkitektoniskt tillägg som binder samman helheten, säger Per Kraft på 2BK Arkitekter.



Namnet A wing refererar till takets solfjäderliknande form och A house som är namnet på nuvarande byggnad och antyder husets ursprung som arkitekturhögskola. I A house huserar kreativa verksamheter med fokus på mode, mat, media och musik.



Upphandlad totalentreprenör är BRA Bygg som har flera komplexa träprojekt i sin repertoar. Färdigställande är planerat till sommaren 2026.

