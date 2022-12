Babybjörn till Skandia Fastigheter i Sundbyberg

Babybjörn flyttar in hos Skandia Fastigheter i Sundbyberg. Bild: Jesper Lautmann

Uthyrning Vackra lokaler som speglar varumärket i ett attraktivt och lättillgängligt område stod i fokus när Babybjörn sökte nytt hem. Valet föll på Skandia Fastigheter i Fabriksparken och en industribyggnad som omvandlats till kontor med högt till tak, stora fönster med fint ljusinsläpp och flexibla planlösningar.

Bild: Babybjörn

Bild: Jesper Lautmann

Bild: Jesper Lautmann

Bild: Jesper Lautmann

