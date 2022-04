Axel Johnson International flyttar in på Vasaplatsen 8 i centrala Göteborg. Fastigheten ägs av Sigillet Fastighets AB.

Axel Johnson International flyttar in hos Sigillet

Uthyrning Under hösten 2022 flyttar Axel Johnson International in i Sigillets fastighet på Vasaplatsen 8 i centrala Göteborg. Croisette har varit rådgivare i uthyrningen.

Lokalen är en kontorslokal på totalt 155 kvadratmeter och den nya hyresgästen, Axel Johnson International, är en industrigrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag inom utvalda nischmarknader. Lokalen kommer anpassas något innan de flyttar in i lokalen under hösten 2022.



– Transport Solutions på Axinter är väldigt nöjda med att flytta in till Göteborgs centrum och Sigillets fina lokaler på Vasaplatsen 8. Alla anställda bor i stan och kommer nu att kunna gå eller cykla till kontoret istället för att bidra till trängseln och utsläppen i Hisingstrafiken. Vi uppskattar Croisettes stöd i vårt letande efter rätt lokal och Sigillets seriositet som hyresvärd med god kommunikation och önskan om att ge oss den bästa arbetsmiljön med utformning av lokalen, ventilation och ljus. Vi ser mycket fram emot att flytta in i våra nya fräscha lokaler, säger Hanna Uddenstig, Financial Director på Transport Solutions.

