Gondolen. Bild: Reflex Arkitekter

Avtal klart för nya Gondolen i Slussen

Uthyrning I veckan blev det klart att Atrium Ljungberg tecknat nytt hyresavtal med Eriks Restauranger i Katarinahuset, Slussen. Avtalet omfattar drygt 1 100 kvadratmeter som kommer att fördelas på två olika restauranger. Nya Gondolen beräknas öppna i augusti 2022.

I maj 2020 stänger anrika Eriks Gondolen i Katarinahuset i Slussen. Hela fastigheten ska genomgå en omfattande renovering och ombyggnation. Under ombyggnadstiden genomförs ett konceptarbete för Gondolen som kommer att öppna i ny tappning. Gästerna kommer dock att känna igen klassiska Gondolen då många av favoriterna kommer att finnas kvar.



Utöver klassiska Gondolen kommer restaurangkoncernen i november 2022 att öppna ytterligare en restaurang i fastigheten, denna gång ett helt nytt koncept som följer visionen med ett taklandskap på Katarinahuset. Atrium Ljungberg planerar i samband med öppningen av huset att tillgängliggöra takterrasserna för allmänheten med tillträde via både Katarinahissen och Mosebacke.

– Det känns roligt att inte bara kunna återöppna Gondolen utan att även få möjlighet att starta ett helt nytt restaurangkoncept i Katarinahuset. Vi ser verkligen fram emot en framtid på Slussen som kommer att bli en helt ny mötesplats i Stockholm, säger Anna Lallerstedt, vd och ägare Eriks Restauranger.

– Vi är väldigt glada över det fortsatta samarbetet med Anna Lallerstedt. Gondolen är en av Stockholms mest kända och anrika restauranger och en viktig del i utvecklingen av Katarinahuset och hela Slussen, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.



Atrium Ljungberg förvärvade Katarinahuset 2018. I mars 2020 fattades beslut om att starta ett ombyggnadsprojekt och under våren tomställs huset för att möjliggöra rivningsarbeten. Avtalet med Eriks Restauranger är ett första steg i utvecklingen av Katarinahuset som efter ombyggnaden kommer att innehålla moderna kontor med en unik utsikt, hotell och flera restauranger. Renoveringsarbetet beräknas vara klart i sin helhet under första kvartalet 2023 och investeringen uppgår till 980 miljoner kronor.



Hyresavtalet med Eriks Restauranger är ett så kallat grönt hyresavtal - en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

