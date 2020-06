Artisten Tim Bergling var mer känd under namnet Avicii. Bild: Sean Eriksson

Avicii Experience öppnar i Stockholm

Uthyrning Nästa år öppnar Avicii Experience, ett museum för fans och allmänhet i AMF Fastigheters 5:e Hötorgsshuset på Sergels torg. Upplevelsen blir en känslomässig hyllning till en av de verkliga ikonerna inom modern populärkultur.

Annons

Avicii Experience blir en interaktiv utställning där man kommer närmare artisten Avicii och personen Tim Bergling. Publiken får följa med på Tims väg från tillbakadragen musiknörd till internationellt firad superstjärna genom att titta in i hans pojkrum där allt började, uppleva studion i Los Angeles, lyssna på såväl utgiven som outgiven musik, ta del av bilder och video samt personliga tillhörigheter.

– Vi är väldigt glada och ödmjuka över att Tim Bergling Foundation och Pophouse väljer att göra denna satsning i 5:e Hötorgshuset. Det är ett både fantastiskt och viktigt projekt som kommer att bidra till Sergels torgs utveckling såväl som Stockholm som musikstad, säger Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter.

– Mitt i Stockholms hjärta kommer Avicii Experience att vara en viktig plats för ungdomskultur, som hyllar och firar en av de mest inflytelserika musikskaparna i vår tid. Att det också blir en plats för dialog om psykisk ohälsa och suicidprevention känns oerhört angeläget, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad.



När Billboard i december 2019 listade händelserna som format EDM-scenen under det gångna årtiondet placerades Avicii på första plats.

– Avicii förändrade modern dansmusik och ledde en banbrytande revolution av EDM-scenen, som sträckte sig över många olika genrer. Han blev en av de mest inflytelserika producenterna, artisterna och låtskrivarna i vår tid, säger Per Sundin, vd för Pophouse Entertainment Group och medgrundare av Avicii Experience.



Disco-legendaren Nile Rodgers, som med sitt band Chic är en av original-arkitekterna bakom modern dansmusik, lärde känna Avicii när de samarbetade.

– Avicii har med all rätt hyllats som en av de främsta DJs någonsin och som en viktig artist som skapade framgångsrika låtar, men jag kommer alltid att minnas Tim som en av de bästa låtskrivarna jag någonsin arbetat med. Vi kunde jobba 24 timmar om dygnet och hans melodiska idéer tog aldrig slut. Han var en stjärna som ännu inte fått det erkännandet han förtjänar för sin extraordinära talang. Tim, jag älskar och saknar dig min vän, säger han.



Besökare på Avicii Experience kommer att få insyn i Tims kreativa skapandeprocess och de många samarbeten som låg bakom musiken. På Avicii Experience kommer man bland annat kunna höra delar av det ofärdiga material som låg bakom musiken till albumet “Tim", samt outgivna versioner av exempelvis genombrottssingeln “Levels".



Artisten Aloe Blacc skrev tillsammans med Tim och Mike Einziger megahiten “Wake Me Up":

– Tim var ett musikaliskt geni. Han var gränslös och otroligt driven i sitt skapande. Han hade en förmåga att föra samman människor med sin musik. Jag är säker på att han kommer att leva vidare genom fans minnen till musiken.



Avicii Experience är en del av SPACE, ett center för digital kultur och Europas största permanenta e-sport- och gaming-arena, som kommer att slå upp portarna under 2021 med avsikten att förvandla Sergels torg till Stockholms viktigaste hotspot.



Delar av intäkterna från Avicii Experience går oavkortat till stiftelsen Tim Bergling Foundation och dess verksamhet.

– På SPACE kommer vi att genomföra olika aktiviteter med ungdomar, ha en inkluderande dialog om situationen idag och om psykisk välmående, säger Klas Bergling, Tims pappa som tillsammans med sin hustru Anki Lidén är grundare av Tim Bergling Foundation.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen