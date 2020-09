Avalanche flyttar till Motorami-huset på Ö Tullgatan 3 i Malmö. Bild: Malmö Cityfastigheter

Avalanche flyttar inom Malmö Cityfastigheters bestånd

Uthyrning 2019 flyttade Avalanche Studios Group in i en av Malmö Cityfastigheters äldsta lokaler och tar nu möjligheten att tillsammans med Malmö Cityfastigheter få designa en ny lokal för att passa med verksamhet och behov. I mitten av januari går flytten till Motorami-huset på Ö Tullgatan 3 i Malmö.

I över 15 år har Avalanche Studios Group utvecklat spel med enorma öppna världar som den prisbelönade Just Cause- serien, Mad Max, Generation Zero samt jaktfranchisen the Hunter. Företaget har idag över 400 anställda i Stockholm, New York, Liverpool och Malmö, där ett 40-tal personer just nu arbetar på actionspelet Second Extinction som släpps i en tidig version i oktober.



– Vi flyttar från ett av stadens äldsta hus till ett av de mest unika. Ytan är inte bara optimal för vår verksamhet, utan något utöver det vanliga som inspirerar och bjuder in till en kreativ helhetsupplevelse. Det centrala läget vid kanalen är också fantastiskt för våra många pendlare, säger Sara Ponnert, studiochef för Avalanche Studios Group i Malmö.



Huset med de veckade taken byggdes 1958 för Amerikanska Motorimporten, Motorami, och med sina runda former i kombination med pastelliga fjälliknande fasad kan man nästan känna kopplingen till både snabba bilar och fantasivarelser i spelens värld.



Den 1 650 kvadratmeter stora lokalen på ett plan öppnar för möjligheten att skapa en unik kontorsmiljö som passar det kreativa klimat Avalanche Studios Group har. Malmö Cityfastigheter investerar för att skapa en ultramodern och funktionell miljö för spelföretaget och passar samtidigt på att uppgradera fastigheten. Entreprenör för uppdraget är Betonmast Malmö AB, som dessutom är hyresgäst i huset.



– Vi är otroligt stolta över att Acvalanche Studios Group vill ta detta steget och ge oss fortsatt förtroende att vara hyresvärd. Vi strävar alltid efter att ha en bra dialog med våra hyresgäster och att bygga en god relation, säger Christoffer Persson, vd Malmö Cityfastigheter.

