Atrium Ljungbergs resultat under analytikernas förväntningar

Bild: Atrium Ljungberg

Publicerad den 12 April 2019

Annica Ånäs.

Bolag Atrium Ljungbergs redovisar något lägre siffror än analytikernas hade väntat sig under Q1. Prognosen för året ligger fast. Bolaget har fått ta vissa kostnader till följd av konkurser inom detaljhandeln. Substansvärdet har sjunkit med 1,50 kronor sedan årsskiftet.

• Nettoomsättningen ökade till 665 mkr (656) varav hyresintäkter ökade till 633 mkr (601). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 5,6 procent.

• Nettouthyrningen uppgick till -33 mkr (10) varav 10 mkr (3) avsåg projektfastigheter.

• Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 427 mkr (409). Exklusive effekten av införandet av IFRS 16 uppgick driftöverskottet till 420 mkr (409). Överskottsgraden minskade till 66 procent (68).

• Resultat före värdeförändringar uppgick till 306 mkr (309). Infront Datas snittestimat, utifrån tre respondenters prognoser, var 318 mkr, enligt nyhetsbyrån Direkt.

• Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 148 mkr (499). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -160 mkr (-2).

• Periodens resultat uppgick till 220 mkr (618), vilket motsvarar 1,69 kr/aktie (4,64).

• Investeringar i egna fastigheter ökade till 398 mkr (364).

• Prognosen för 2019 uppgår oförändrat till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar. Resultat efter skatt bedöms uppgå till 940 mkr, motsvarande 7,22 kr/aktie.

• Substansvärdet (EPRA NAV) uppgick till 193,37 kronor per aktie (178,44). Vid årsskiftet var motsvarande siffra 194,82 kronor.



Vd Annica Ånäs:

– Totalt sett levererar vi ett stabilt resultat före värdeförändringar för första kvartalet jämfört med föregående år. Vår prognos om ett resultat före värdeförändringar om 1 200 miljoner kronor lämnas oförändrad.



– Investeringar i egna fastigheter uppgick till 400 miljoner kronor under kvartalet och med fler projektstarter under året är vår prognos att vi kommer att investera två miljarder kronor på helåret. Vi har tagit stora strategiska grepp inför framtiden, vilket avspeglar sig i denna kvartalsrapport. Bland annat har vi växlat ut fastigheter med höga hyresnivåer och hög överskottsgrad mot fastigheter som nu förbereds för kommande projekt. Detta påverkar såklart vårt resultat kortsiktigt. Vi har, och kommer att, rekrytera nya kompetenser inom affärsutveckling, projekt, förvaltning och affärsstöd. Det gör vi för att förbereda bolaget för en ökad investeringstakt, en större fastighetsportfölj och nya affärsmöjligheter och utmaningar kopplade till digitalisering.



– Vi ser en positiv omsättningsutveckling på våra handelsplatser och hyrestillväxten i segmentet är fortsatt god. Jag kan dock konstatera att ett antal aktörer inom detaljhandeln har det tufft och har i vissa fall hamnat i rekonstruktion eller gått i konkurs. Vi har därför behövt ta vissa kostnader för kundförluster i det här kvartalet. Jag har dock stark tilltro till våra handelsplatsers framtid. De ligger strategiskt belägna i tillväxtområden och vi arbetar aktivt med att fylla dem med ett relevant och attraktivt innehåll som skapar stora flöden.



– I februari beslutade vi att uppdatera bolagets finansiella mål. Målet för driftnettotillväxt ersattes med ett mål för avkastning på eget kapital om tio procent per år över tid. Soliditetsmålet ersattes med ett mål om en maximal belåningsgrad om 45 procent, vilket är en viktig parameter i vår rating från Moody's.



– Investeringsmålet i egna fastigheter höjdes från en till två miljarder kronor per år. Målet för projektvinst, ränteteckningsgrad, utdelning och ansvarsfullt företagande behölls oförändrade. Jag är framförallt stolt över att vi lyckats utveckla vår framtida projektportfölj till den grad att vi kunnat höja investeringsmålet till två miljarder kronor per år.



– I Barkarby planerar vi för en första etapp om 24 000 kvadratmeter LOA där vi tillsammans med Järfälla kommun skapar Bas Barkarby, ett multi-funktionellt kvarter för lärande, kultur, idrott och näringsliv. Järfälla kommun kommer att hyra närmare 11 000 kvadratmeter för en gymnasie-skola. Byggstart sker i april 2019 och inflyttning planeras till våren 2022. Jag är också glad att berätta att bygglov för vårt projekt Life City i Hagastaden erhölls i slutet av mars. Vi kan därmed byggstarta projektet som omfattar 27 500 kvadratmeter. Största hyresgäst blir Academic Work med ett avtal om hela 17 000 kvadratmeter. Inflyttning beräknas ske våren 2022. I februari beslutade vi att starta det första bostadsrättskvarteret på Nobelberget i Sickla. För närvarande är 14 av 68 lägenheter bokade, motsvarande 21 procent. Bakgrunden till att vi startat projektet, trots en förhållandevis låg andel bokningsavtal, är dels att vi känner oss trygga med produkten, dels att utbudet av bostadsrätter vid färdigställandet kommer att vara lägre än idag. Den totala risken är för oss relativt låg då våra övriga pågående projekt i huvudsak består av kommersiella fastigheter. De första bostäderna beräknas vara klara för inflytt 2020.



– Mobilia utvecklar och förstärker vi innehållet. Mobilia är redan idag en central plats i södra Malmö för handel och service men nu adderar vi även vård, hälsa, kultur och nöje. I skrivande stund pågår byggnation av det så kallade Torghuset som kommer innehålla fler bostäder, en biograf och ett kulturhus för barn. En viktig del i vidareutvecklingen av Mobilia är att bredda utbudet inom samhällsservice. Plan två i det så kallade Centrumhuset får en ny inriktning och blir ett kluster för vård och före-byggande hälsa. Vi har redan tecknat hyresavtal med Folktandvården och en vårdcentral som båda beräknas öppna under hösten 2020.

Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

