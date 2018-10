Atrium Ljungberg uppmanar svenskarna att rensa garderoben

Publicerad den 13 Oktober 2018

Bolag Den 12-21 oktober uppmanas allmänheten att garderobsrensa för att bidra till att människor i utsatthet får ett bättre och värdigare liv. Då genomförs nämligen den årliga klädinsamlingen Återwin-win på initiativ av Atrium Ljungbergs handelsplatser och lokala Stadsmissioner. På fyra år har initiativet samlat in otroliga 291 ton kläder. Nu vill Atrium Ljungberg och Stadsmissionerna tacka dem som ger. Alla som är med och bidrar hyllas därför genom Återwin-wins egna Wall of Fame.

Till hösten vill många förnya sina garderober. I Sverige köper vi cirka 13 kilo nya kläder och textilier per person varje år, vilket motsvarar drygt ett nyinköpt plagg varje vecka . Samtidigt slänger svenskarna omkring 70 000 ton textilier i hushållssoporna varje år, vilket motsvarar ungefär 8 kilo per person . Nu vill Atrium Ljungberg och lokala Stadsmissioner, genom initiativet Återwin-win, få svenskarna att skänka sina kläder istället - till förmån för människor i utsatthet. Win-win helt enkelt.



Mellan den 12-21 oktober uppmanas allmänheten därför att rensa garderoben. Då genomförs den årliga klädinsamlingen Återwin-win på initiativ av Atrium Ljungbergs handelsplatser och Stadsmissionerna i Skåne, Uppsala och Stockholm. Initiativet startade för fyra år med ett mål om att ge människor i utsatthet ett bättre och värdigare liv. På fyra år har det inom ramen för initiativet samlats in otroliga 291 ton kläder. Nu vill Atrium Ljungberg och Stadsmissionerna tacka alla som är med och bidrar till insamlingen eftersom varje Återwin-win-hjälte och varje gåva gör verklig skillnad. Alla som lämnar in gamla kläder under Återwin-win-insamlingen i år kommer därför att få sitt namn målat av en lokal konstnär på en Wall of Fame, och därmed få den uppskattning som en sann hjälte förtjänar.



– Vi är otroligt glada över att så många är med och bidrar år efter år. Nu vill vi hylla alla dessa fina medmänniskor. Deras bidrag betyder mycket för så många och vi vill att de ska veta att deras gåvor verkligen gör skillnad. De är sanna hjältar!", säger Emma Henriksson, chef digital utveckling och hållbarhet, Atrium Ljungberg.



Mellan den 12 och 21 oktober kommer det att upprättas sammanlagt sex insamlingsstationer på handelsplatserna Sickla (Stockholm), Farsta Centrum (Stockholm), Söderhallarna (Stockholm), Mobilia (Malmö), Gränbystaden (Uppsala) och Forumgallerian (Uppsala). Alla bidrag - stora som små - räknas. Den som är med och bidrar genom att skänka kläder får även en rabattcheck på 20 procent som kan användas vid ett köp av valfri vara i någon av de medverkande handelsplatsernas butiker.



Alla de kläder som samlas in går till Stadsmissionens lokala arbete för att hjälpa människor som lever i utsatthet. Kläderna delas ut inom Stadsmissionens olika verksamheter, återbrukas till nya produkter eller säljs i Stadsmissionens egna second hand-butiker.



Enkla tips när du ska rensa garderoben:

- Ta ut allt ur din garderob så du får en tydlig översikt

- Kategorisera alla plagg och dela upp i tre högar: spara, sälja eller skänka

- Använd ettårs-regeln – låt allt som du inte använt under det senaste få ett nytt hem

- Är du osäker på om du vill behålla något? Tänk en extra gång på att din garderobsrensning är bra för klimatet. De kläder du inte använder just nu kan komma till stor nytta och glädje för någon annan

- Alla plagg som du vill skänka bort kan du lämna in till Återwin-win och hyllas som den sanna hjälten du är! Du kan även lämna in trasiga kläder och plagg som inte längre fyller sin funktion. Insamlingen är öppen mellan 12-21 oktober.



Medverkande handelsplatser:

Sickla (Stockholm), Farsta Centrum (Stockholm), Söderhallarna (Stocholm), Mobilia (Malmö), Gränbystaden (Uppsala) och Forumgallerian (Uppsala).

