Atrium Ljungberg tecknar trio hyresgäster till Slussen

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat avtal med företagen GeoGuessr, ATP Atelier och BDP Next, som alla flyttar in i Glashuset respektive Sjömansinstitutet under juni, på sammanlagt 1 100 kvadratmeter. Gemensamt är att de lockats av utsikten, kommunikationerna och att vara en del av nya Slussen.

GeoGuessr är företaget bakom det populära geografispelet med samma namn, där spelaren slumpmässigt släpps ned någonstans på jordklotet och ska lista ut var hen befinner sig. Företaget har vuxit ur sitt förra kontor och flyttar i juni in på 650 kvadratmeter i Glashuset i vid Slussen.



– Att träffas och att arbeta tillsammans är en nyckel för att kunna bedriva ett framgångsrikt företag, säger Daniel Antell som är grundare och CEO på GeoGuessr. Därför har vi valt att skapa ett kontor som ska vara värt att åka till. Tillsammans med god service, hög standard och fantastisk utsikt har vi skapat GeoGuessrs nya hem i Glashuset.



ATP Atelier är ett svenskt exklusivt modevarumärke inom främst damskor och väskor, som kombinerar modern skandinavisk design och äkta italienskt hantverk. Med framgångsrik försäljning världen över är det ändå nya Slussen som är deras hemvist. BDP Next är ett väletablerat nordiskt upplevelseföretag med innovativa företagsevenemang som specialitet.



Slussen har varit en central plats ända sedan Stockholm grundades och nya Slussen utvecklas nu från trafiklösning till mötesplats, när bilar och bussar flyttar under mark och kajstråk, torg och en park växer fram. En modern stadsmarknad som lockar med en mängd restauranger, från enkel street food till fine dining, en ny handelsplats, levande torg och moderna kontorsytor.



– Slussen med sina ikoniska byggnader och spektakulära utsikt är Stockholms nya affärsmässiga hjärta, säger Camilla Waxin, Leasing Manager på Atrium Ljungberg. Det stora intresset för platsen märks också i uthyrningen av Katarinahuset, som efter totalrenovering står klart för inflyttning 2023.



De tre hyresavtalen är så kallade gröna hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

