Formalinfabriken. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg tecknar tre nya hyresavtal i Formalinfabriken

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med företagen IST, Sport Design Sweden och Konstjord som samtliga flyttar in i den nyrenoverade Formalinfabriken på Nobelberget i Sickla. Totalt omfattar avtalen närmare 1 700 kvadratmeter.

Annons

– Vi är väldigt glada över att IST, Konstjord och Sport Design Sweden valt att etablera sina verksamheter på Nobelberget. Formalinfabriken kommer att bli områdets hjärta med kreativa kontor och funktioner som även gör det till en mötesplats för alla boende i området. Det är en viktig del i att förverkliga våra planer på ett spännande område med hög livskvalitet, säger Charlotta Gustafson, Head of Leasing på Atrium Ljungberg.



Konstjord är ett nätverk för kreativa verksamheter såsom konstnärer, filmare, scenografer och spelutvecklare. Hyresgästerna tecknar ett medlemskap som ger dem tillgång till kontor, studios, mötesrum, kök med mera. Konstjord flyttade in i Formalinfabriken i september.

Sport Design Sweden grundandes 2008 och är en global aktör inom merchandise. Företaget har stort fokus på design och levererar sina produkter till sportklubbar, sommar- och vinterdestinationer. Sport Design Sweden har drygt 30 anställda och kontor i såväl Sverige som Tyskland och USA. Avtalet i Formalinfabriken omfattar drygt 550 kvadratmeter med inflytt i slutet av november.

IST är Skandinaviens ledande Edtech-företag och är verksamma inom digitalisering av lärande i skolor. I mer än trettio år har företaget levererat system och tjänster till skola och förvaltning med målet att göra vardagen och verksamheten bättre för alla som jobbar inom skolan. Företaget har 470 anställda i Norden och Tyskland och flyttar in i Formalinfabriken i maj 2020.

– Vi ser verkligen fram emot att flytta in i de nya, fräscha lokalerna i Sickla. Byggnaden har en unik karaktär och erbjuder en kontorsmiljö väl anpassad utifrån våra behov. Flytten är också ett viktigt steg i vår fortsatta tillväxtresa, där lokalerna skapar goda möjligheter för kreativitet och samarbete, säger Louise Bagewitz, COO hos IST.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen