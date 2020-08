Atrium Ljungberg hyr ut i Curanten i Sickla. Bild: Walk the Room/Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg tecknar nytt hyresavtal i Curanten

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med Vattenhuset som flyttar sin verksamhet till nya hälsohuset Curanten i Sickla. Vattenhusets nya lokal omfattar drygt 300 kvadratmeter och inrymmer en varmvattenbassäng anpassad för både babysim, simskola och rehabträning.

Vattenhuset har idag verksamheter på flera platser i Stockholm och driver åtta egna badanläggningar specialanpassade för familjer med små barn. Den befintliga verksamheten i Sickla flyttar nu in i nya hälsohuset Curanten och kommer att öppna i början av nästa år. Bassängen kommer att vara fullt tillgänglighetsanpassad med cirka 33 grader varmt vatten. Vid sidan av babysim och simskola finns möjlighet att utöva vattengymnastik och rehabträning. Bassängen ska även kunna hyras ut till sjukgymnaster, förskolor, skolor och handikappföreningar.

– Vi ser fram emot att öppna upp i nya Curanten. Vi är sedan tidigare etablerade i Sickla och har många besökare. Det här blir ett naturligt steg för oss att kunna växa och satsa i området. Att finnas i ett sammanhang med andra aktörer inom hälsa ser vi som en styrka, säger Lisa Michelotti, en av grundarna till Vattenhuset.



I Curanten samlas olika aktörer inom vård och förebyggande hälsa, såsom vårdcentral, tandläkare, apotek och nu även babysim och vattengymnastik. Byggnaden kommer att omfatta totalt 11 500 kvadratmeter och öppnar upp för besökare under hösten 2020. Byggnaden är belägen strax intill Sickla station och är lätt att nå med både Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar.

– Vi är glada att kunna bidra till att en framgångsrik aktör som Vattenhuset kan fortsätta att utveckla sin verksamhet i Sickla. I Curanten samlar vi aktörer, framstående inom sina specifika områden, för att möjliggöra för synergier mellan de olika verksamheterna. Sickla växer kraftigt och det byggs både bostäder och nya kontorsarbetsplatser i området. Detta kommer att resultera i en ökad efterfrågan på både god vård och förebyggande hälsoinsatser och där ser vi att Curanten kommer att fylla en viktig funktion, säger Charlotta Gustafson, Head of Leasing på Atrium Ljungberg. Hyresavtalet med Vattenhuset är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

