Vy över Nobelberget och Sicklastråket. Till vänster skymtar Liquid Swords nya kontor högst upp i HK60. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg tecknar hyresavtal med spelutvecklare

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med spelutvecklaren Liquid Swords i Sickla. Bakom bolaget står Christofer Sundberg, grundare av internationellt framgångsrika Avalanche Studios. Med några av branschens mest erfarna spelutvecklare planerar nu bolaget att växa.

Annons

– Vi gillar verkligen Sickla och precis som Liquid Swords och spelet vi utvecklar växer, så vill vi vara en del av en växande omgivning snarare än en stadsdel där 90 procent av Stockholm spelutvecklare redan är etablerade. Sickla är en växande stadsdel där mycket händer just nu. Det finns en otrolig potential att bygga upp en unik del av Stockholm i de här industrihistoriska kvarteren, och den resan vill vi vara med på, säger Christofer Sundberg, grundare av Liquid Swords.



Liquid Swords grundades 2020 och under året väntas bolaget växa kraftigt. I studion samlas idag några av branschens mest erfarna utvecklare av data- och TV-spel, med spel som Battlefield, Just Cause, Mad Max, PayDay och Grand Theft Auto på referenslistan. När den första spelprototypen är utvecklad planeras bolaget växa till ett hundratal anställda.

– Vi är otroligt glada att Liquid Swords vill växa med oss här i Sickla. Sickla har alltid varit en plats för nya idéer där kreativitet och entreprenörskap har haft stor betydelse. Liquid Swords är ett fint exempel på hur nya idéer än idag har lätt att slå rot här, säger Johanna Gattberg, affärsstrateg på Atrium Ljungberg. Vi ser också att många företag söker sig till platser som har mycket att erbjuda sina medarbetare och hur viktigt livet utanför kontoret är. Sicklas blandning av restauranger, service, kultur och inte minst möjligheten till träning en aktiv livsstil, gör att många vill etablera sig här.



Fram till 2030 planeras de industrihistoriska kvarteren i Sickla att växa med ytterligare 7 000 arbetsplatser och 1 500 bostäder. Det 23 våningar höga Sickla Stationshus planeras stå klart för kontorsinflyttning 2024, med direkt anslutning till den framtida tunnelbanestationen, och 2025 kommer Saltsjöbanan anslutas till Slussens nya inomhusterminal. Redan idag jobbar cirka 8 000 personer i Sickla, vägg i vägg med restauranger, hotell, kafferosteri, butiker, flera kulturscener samt olika träningsmöjligheter såsom padel, klättring, inomhusgolf och flera gym.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen