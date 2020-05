Atrium Ljungberg hyr ut i Curanten i Sickla. Bild: Walk the Room/Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg tecknar avtal med Kry i Sickla

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med Kry som väljer Sickla när de nu expanderar fysiskt. Vårdcentralen planeras i det nya hälsohuset Curanten som byggs strax intill Sickla station.

Kry har sedan tidigare vårdcentraler på andra platser i Sverige och växer nu även i region Stockholm. Curanten i Sickla är en av de första platserna som Kry väljer för sina fysiska etableringar i Stockholm.

– Vi på Kry vill erbjuda en mer tillgänglig vård för de som behöver det, oavsett om det kräver en digital eller en fysisk vårdkontakt. Vår ambition är att våra vårdcentraler ska vara lätta att nå med kollektivtrafiken och vi ser fram emot att öppna i Curanten i Sickla, säger Nadine Gerson Flam, regionchef för Stockholm på Kry.



Idén med Curanten är att under ett och samma tak kunna erbjuda ett brett utbud av vård och förebyggande hälsoinsatser med hög tillgänglighet. Curanten kommer att omfatta totalt 11 500 kvadratmeter och öppnar upp för besökare under hösten 2020. Byggnaden är belägen strax intill Sickla station och är lätt att nå med både Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar.

– Vår ambition är att skapa ett nav i Sickla där människor kan få tillgång till olika sorters vård på samma ställe. I Curanten samlar vi aktörer som är framstående inom sitt specifika område för att möjliggöra för synergier mellan de olika verksamheterna. Sickla växer kraftigt och det byggs både bostäder och nya kontorsarbetsplatser i området. Detta kommer att resultera i en ökad efterfrågan på god vård och där ser vi att Curanten kommer att fylla en viktig funktion, säger Charlotta Gustafson, Head of Leasing på Atrium Ljungberg.



Hyresavtalet med Kry är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

