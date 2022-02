Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg och Madeleine Brehmer, vd Sabis. Bild: Daniel Roos

Atrium Ljungberg tar ny matbutik till Sickla

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal om drygt 1 700 kvadratmeter med Sabis som under våren expanderar och öppnar ny matbutik inne i Sickla galleria. Butiken kommer att ingå i Sabis samarbete med Axfood och heta Hemköp Sickla.

Sabis är ett Stockholmsbaserat familjeföretag grundat 1874. Idag driver företaget 20 restauranger, 10 kaféer, tre hotell och fem matbutiker, däribland Sabis Fältöversten och fyra Hemköpsbutiker. Den nya butiken i Sickla kommer att ligga vid den västra entrén till gallerian, intill det nya hälsohuset Curanten och Sickla Station med nära anslutning till både Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar. Sickla galleria har under de senaste två åren byggts om och under hösten öppnade flera nya butiker, däribland Normal, Lagerhaus och en 3 000 kvadratmeter stor XXL-butik. Den nya livsmedelsbutiken planerar att öppna i september.

– Vi är väldigt glada över denna nyetablering. Sickla är en spännande plats med stor planerad tillväxt och en målgrupp som har höga krav på kvalitet och service. Vi kommer att skapa en butik med 1 700 kvadratmeter matglädje, inspiration och riktigt bra färdigmat, säger Madeleine Brehmer, vd Sabis. Med Hemköps starka erbjudande och Sabis personliga touch blir vi ett mycket starkt alternativ för matintresserade och medvetna kunder, avslutar Madeleine Brehmer.



Sickla växer och utvecklas snabbt med både nya bostäder och fler arbetsplatser. Under hösten har Sickla utökat sitt totala utbud för både boende, arbetande och besökare och det finns en stor efterfrågan att etablera sig på platsen. Bland nyöppningarna märks IKEA, Alba Golf, Centurion Padel och ett flertal restauranger. Tidigare öppnade även hälsohuset Curanten och i somras invigdes det nybyggda Clarion Collection Hotel Tapetfabriken vid Marcusplatsen med 240 rum. Totalt planeras för 7 000 nya arbetsplatser och 1 500 bostäder i Sickla som ska utvecklas fram till 2030 när utbyggnaden av tunnelbanans blå linje ska vara klar.

– Med en riktigt bra livsmedelsbutik inne i gallerian så stärks Sicklas erbjudande ytterligare. Sickla är i en expansiv fas där såväl bostäder som kontor byggs och det gör att behovet av service ökar. Valet föll på Sabis som vi tycker är en duktig aktör på Stockholms dagligvarumarknad. Att ha ett starkt familjeföretag med tydlig entreprenörsanda på platsen är helt rätt i den mix vi vill erbjuda, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.



Hyresavtalet med Sabis är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

