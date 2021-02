Sickla. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg lanserar nytt drop in-koncept i Sickla

Bolag I februari lanseras ett nytt koncept som gör det möjligt för privatpersoner att hyra en arbetsplats på dagsbasis. Ambitionen är att skapa en inspirerande arbetsmiljö nära hemmet, för den som kan arbeta på distans men inte vill eller har möjlighet att jobba hemifrån. Bakom initiativet står företaget Places, som väljer att lansera det nya konceptet i Atrium Ljungbergs lokaler i Sickla.

Till skillnad från vissa co-working-koncept så är Places inte ett substitut för traditionella kontorslokaler. Places erbjuder istället så kallade drop in-arbetsplatser för privatpersoner som har behov av en tillfällig arbetsplats nära hemmet. Den huvudsakliga målgruppen är distansarbetande som inte vill eller kan pendla till sina ordinarie arbetsplatser fem dagar i veckan.

– Vi ser att många storbolag nu ställer om till ett post-corona läge, där medarbetare ser en fördel med att ibland fortsatt kunna jobba hemifrån. Samtidigt är det många som inte har möjlighet till en bra arbetsplats i hemmet och där vill vi komma in och bidra, säger Sorosh Sang, vd och medgrundare på Places. Vi vill skapa en inspirerande miljö för de som har behov av att arbeta nära hemmet, men som av olika anledningar inte har möjlighet eller vill sitta hemma.



Den 22 februari öppnar Places sin flagskeppslokal om 220 kvadratmeter på Järnvägsgatan i Sickla med plats för 35 arbetsplatser. Ambitionen är att skala upp konceptet med fler etableringar under året. Medlemskap kan tecknas av såväl privatpersoner som företag som vill erbjuda sina anställda en extra förmån. Det går också att boka en drop in-arbetsplats utan att vara medlem.

– Vi är glada att Places väljer att lansera sitt koncept just i Sickla. Det är ett spännande och nytänkande koncept som vi hoppas tillför värde till platsen. Vi vet att det är många i området som idag pendlar till kontor norr om stan med långa restider. Med en aktör som Places kan vi gemensamt underlätta för de som bor i området att få ihop livspusslet, inte bara genom inspirerande drop in-arbetsplatser utan också genom möjligheten att till exempel träna på lunchen eller uträtta ärenden i närheten, säger Johanna Gattberg, affärsutvecklare och affärsstrateg på Atrium Ljungberg.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen