Söderhallarna. Bild: Martin Kelam

Atrium Ljungberg hyr ut i Söderhallarna

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med spelutvecklingsbolaget Chief Rebel som flyttar sitt kontor till Söderhallarna. Samtidigt väljer Instabox att expandera och mer än fördubblar storleken på sina kontorslokaler i huset. Totalt omfattar de två nya uthyrningarna drygt 1 500 kvadratmeter.

Sedan ett år tillbaka har frakt- och paketutlämningsaktören Instabox haft sitt huvudkontor i Söderhallarna. Bolaget växer snabbt och utökar därför nu sitt kontor. Den nya ytan omfattar drygt 1 000 kvadratmeter och därmed blir Instabox totala kontorsyta cirka 1 500 kvadratmeter. Instabox tillträder de nya lokalerna i januari 2021.



Nyligen flyttade även spelutvecklaren Chief Rebel in i Söderhallarna. Avtal tecknades under hösten och omfattar nära 500 kvadratmeter.

– Vi har verkligen sett fram emot att flytta in i Söderhallarna. För oss är det viktigt att sitta på en central plats med en skön puls både i och utanför huset. Läget precis vid Medborgarplatsen där många andra spelutvecklare sitter är klockrent, matutbudet på Söder är svårslaget och förbindelserna gör det enkelt för alla att ta sig till och från kontoret, säger Axel Lindberg, CEO och Game Director på Chief Rebel.



– Det är en stor efterfrågan på våra lokaler i Söderhallarna och vi är jätteglada att hälsa Chief Rebel välkomna och att Instabox väljer att utöka sina lokaler hos oss. Söderhallarna står inför en förändring och den här typen av aktörer är helt i linje med den vision vi har för platsen, sida vid sida med den mötesplats för matupplevelser som Söderhallarna erbjuder, säger Mikael Gillerlöv, fastighetschef för Söderhallarna på Atrium Ljungberg.



Sedan Atrium Ljungberg förvärvade Söderhallarna har ambitionen varit att rusta upp och bygga om delar av fastigheten samt addera vissa tillbyggnader. En ny detaljplan håller på att arbetas fram tillsammans med Stockholms stad. Planen är bland annat att skapa nya stråk genom fastigheten med tydligare entréer för att öppna upp byggnaden mot Medborgarplatsen, som ett led i att skapa ett tryggare och mer levande torgmiljö. Dessutom finns planer på att öppna en restaurang på Söderhallarnas takterrass, som i dagsläget bara har varit tillgänglig för husets kontorshyresgäster.

