Atrium Ljungberg hyr ut till Linas Matkasse i Chokladfabriken. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg hyr ut i Chokladfabriken

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat ett grönt hyresavtal med välkända Linas Matkasse. Företaget, som sedan 2011 har suttit i Spånga, flyttar nu sitt kontor och provkök till Marabous gamla Chokladfabrik i Sundbyberg.

Annons

Linas Matkasse ingår i LMK Group som grundandes 2008 och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolaget erbjuder prenumerationstjänster för välplanerade, sunda måltidslösningar på den skandinaviska marknaden. Under 2021 levererade bolaget drygt 23 miljoner måltider under varumärkena Linas Matkasse i Sverige, Godtlevert och Adams Matkasse i Norge, samt RetNemnt i Danmark.

– Vi vill erbjuda en attraktiv och flexibel arbetsplats och möjlighet att ha vårt specialdesignade provkök i anslutning till kontoret. Sundbyberg har närhet till bekvämligheter som restauranger, hotell, träningsmöjligheter och inte minst, bra kollektivtrafiksanknytningar, säger Claes Stenfeldt, Chief SCM Officer på LMK Group.



LMK Group har totalt närmare 500 anställda och cirka 90 av dem flyttar i november in i de nya lokalerna om närmare 1 100 kvadratmeter i Chokladfabriken.

– Vi är väldigt glada över detta. Linas Matkasse passar perfekt in i Chokladfabriken och stärker hyresgästmixen där vi redan idag har verksamheter inom liknande branscher; såsom Atria, Foodmark, Semper och Tefal OBH Nordica Goup, säger Max Lantz, Fastighetschef Atrium Ljungberg.



Chokladfabriken, som omfattar drygt 28 000 kvadratmeter, byggdes åt Marabou 1916 och ända fram till 1970-talet tillverkades här klassiker som Daim, Non Stop och Aladdin. Mycket av den gamla industrikaraktären är bevarad såsom generös takhöjd och stora fönsterpartier. Atrium Ljungberg har genomfört omfattande renoveringar av fastigheten som idag inrymmer toppmoderna kontorslokaler och gemensamhetsutrymmen.



Hyresavtalet med Linas Matkasse är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen