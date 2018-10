Atrium Ljungberg gör stora kontorsuthyrningar i Uppsala

Publicerad den 18 Oktober 2018

tweet

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med Academic Work och Tengbom som båda väljer Forumkvarteret i Uppsala för sina nya kontorsetableringar. Samtidigt utökar den befintliga hyresgästen Kitchentime sin yta. Totalt innefattar de nya uthyrningarna drygt 2 400 kvadratmeter.

Annons

Bild: Atrium Ljungberg

Forumkvarteret. Forumkvarteret.

Fastighetsägaren Atrium Ljungberg har under de senaste två åren genomfört en omfattande upprustning och ombyggnad av Forumkvarteret som idag innehåller både kontorslokaler, bostäder och en galleria där utbudet förstärkts med fler nya restauranger, caféer och butiker.



De nya hyresgästerna flyttar in på det övre galleriaplanet som har omvandlats till toppmoderna kontorslokaler med direktaccess till gallerians utbud via egen rulltrappa. Lokalerna är speciellt anpassade efter hyresgästernas behov och på våningsplanet har också en gemensam mötespunkt för kontorshyresgästerna skapats som även externa kunder kan nyttja.



Academic Work rekryterar och hyr ut "young professionals" – studenter och akademiker som befinner sig i början av karriären. Bolaget är ett av de största bemannings- och rekryteringsföretagen på tjänstemannasidan i Sverige och verkar inom en mängd branscher. Academic Work har i dagsläget 16 medarbetare i Uppsala och växer stadigt. I april 2019 flyttar de in på cirka 450 kvadratmeter i Forumkvarteret.



Tengbom arkitekter har under 2018 förvärvat Werket och nu pågår en integrationsprocess för att bli ett; Tengbom i Uppsala. Företaget är en av landets största arkitektbyråer med verksamhet på elva orter i Sverige och Finland. Idag sitter medarbetarna i Uppsala i två olika lokaler men från och med oktober 2019 flyttar företaget in i det nybyggda kontoret om cirka 1 500 kvadratmeter i Forumkvarteret.



– Vi valde Forumkvarteret för dess unika position i Uppsala, ett stenkast från centralstationen men också med direktaccess till Uppsala citys kommersiella flöde med handel, restauranger och service. För oss var det också viktigt att Atrium Ljungberg är en närvarande hyresvärd med egen driftpersonal som finns på plats i fastigheten, säger Niklas Malmfors, kontorschef på Tengbom.



Kitchentime har varit hyresgäst i Forumkvarteret sedan 2015. Bolaget är verksamma inom e-handel för köks- och heminredning och har successivt hyrt mer yta i takt med att bolaget växer. I september 2019 utökar man med 400 kvadratmeter till totalt cirka 1000 kvadratmeter.



Bland övriga kontorshyresgäster i Forumkvarteret märks bland andra Didner & Gerge, Knightec och Structor.



– Vår ambition är att Forumkvarteret ska bli ett urbant innerstadskvarter med ett starkt utbud av handel, restauranger och caféer, kombinerat med bostäder och attraktiva kontorsmiljöer. Forumkvarteret ska bli en mötesplats mitt i city, en plats som lever under dygnets alla tider. Vi är väldigt glada över att både Academic Work och Tengbom valt att etablera sina nya kontor hos oss, det är ett kvitto på platsens attraktivitet, idag och i framtiden, säger Eva Troell, marknadsområdeschef Atrium Ljungberg.



Under våren 2019 färdigställs de resterande handelsdelarna och de ytterligare kontorsytor som finns i galleriadelen blir färdiga under hösten samma år. Därefter fortsätter arbetet uppåt i huset där ytterligare cirka 2 000 kvadratmeter moderna kontorslokaler tillskapas. Kontoren är unika och har bland annat terrass ut mot gågatan. Lokalerna beräknas vara inflyttningsklara under 2019-2020.



Hyresavtalen med Academic Work, Tengbom och Kitchentime är så kallade gröna hyresavtal - en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Efter succén – så rustar Castellum framåt Bolag Efter ett nytt rekordkvartal med 13-procentig ökning av förvaltningsresultatet blickar Castellum nu framåt mot färdigställandet av ett flertal stora projekt. Här är Castellums dyraste projekt Bolag Fastighetssverige listar några andra av Castellums stora projekt som är under utveckling.

Annons

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg

Tobin sänker resultatprognos – igen Bolag Tobin Properties sänker ytterligare en gång sin resultatprognos – rörelseresultatet för 2018 beräknas nu till 25–50 miljoner sedan Tobin bara sålt två lägenheter under Q3 och dessutom gjort en nedskrivning av en exploateringsfastighet i Uppsala.

Bakslag för nybygge vid Telefonplan Bygg/Arkitektur Bostadsbolaget började bygga det första kvarteret i det gamla industriområdet i Stockholm, men fick avbryta mitt i arbetet – därför försenas bostadsprojektet som omfattar nästan 500 lägenheter.

Så ska tyska byggjätten slå sig in i Sverige Bolag Tyska Goldbeck, med en omsättning på närmare 28 miljarder kronor, etablerar sig i Skandinavien. För Fastighetssverige berättar bolagets Nordenchef mer om hur man ska ta ansenliga marknadsandelar i Sverige.

Fabege: Hyrorna upp tio procent Bolag I identiskt bestånd ökar Fabeges hyresintäkter med drygt tio procent jämfört med förra året.

Förvaltningsresultatet för Q3 ökar till 323 miljoner kronor (264).

Atrium Ljungberg gör stora kontorsuthyrningar i Uppsala Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med Academic Work och Tengbom som båda väljer Forumkvarteret i Uppsala för sina nya kontorsetableringar. Samtidigt utökar den befintliga hyresgästen Kitchentime sin yta. Totalt innefattar de nya uthyrningarna drygt 2 400 kvadratmeter.

Niam förstärker teamet Bolag Niam anställer ny Director från Möller & Partners.

Nytt samarbete skapar framtidens digitaliserade campus i Örebro Bolag Örebro universitet och Akademiska Hus har signerat ett omfattande samarbetsavtal med målet att tillsammans verka för att universitetet på ett framgångsrikt sätt blir landets mest digitaliserade lärosäte.

Jula öppnar nytt varuhus i Uppsala Uthyrning Jula öppnar sitt andra varuhus i Uppsala. Den nya etableringen sker i Gränbystaden.

Nordika fyller logistikfastighet i Enköping Uthyrning Nordika hyr ut 3 500 kvadratmeter till Fruktjuice i Enköping på ett långt avtal till ett totalt hyresvärde om 18,9 miljoner kronor.

Lidén Group utökar beståndet i Uddevalla Transaktioner Lidén Group har tecknat avtal om att förvärva två hyresfastigheter i Uddevalla.

Fastighetsjätte vill förvandla slottsträdgård till äldreboende Bygg/Arkitektur Förvärvade anrika fastigheten förra våren – nu närmar sig utvecklingsplanerna dagens ljus.

Stora Kontorsdagen

Analys: Så här har coworking-boomen påverkat kontorsmarknaden Stora Kontorsdagen Coworkingmarknaden har närmast exploderat i Sverige – framför allt i Stockholm – de senaste åren. Hur har den "vanliga" kontorsmarknaden påverkats, hur ser marknaden och trenderna inom coworking ut just nu och hur ser utvecklingen ut framöver? Svaren får du på Grand Hotel i Stockholm den 6 november. Internationella bjässens nordiska inv... Det nya digitaliserade arbetslivet

Castellum: Förvaltningsresultatet upp 13 procent Bolag Efter ett nytt rekordkvartal med 13-procentig ökning av förvaltningsresultatet är vd Henrik Saxborn övertygad om att bolaget klarar årets målsättning och att utdelningen ska kunna höjas med tio procent. Efter succén – så rustar Castellum framåt

Nya stadsdelen: "Får inte bli en stor koloss" Bygg/Arkitektur Planerna på det nya centrumkvarteret med handel, bostäder och kontor om 15 000 kvadratmeter har funnits i 15 år, men det är först nu som pusselbitarna börjar falla på plats. Därför går kommunen ut med en markanvisningdialog för att hitta rätt exploatörer.