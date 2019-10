Sickla Front. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg gör flera nya uthyrningar i Sickla Front

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat tre nya hyresavtal med Bikester, Addnature och ITW Construction Products som samtliga flyttar in i nya lokaler i Sickla Front. Totalt innefattar de nya uthyrningarna närmare 2 000 kvadratmeter.

Sickla Front etapp II består av två hus om totalt 25 000 kvadratmeter och är en entré till Nacka från Södermalm. Största hyresgäster i fastigheten är Domstolsverkets tre verksamheter Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen samt Hyres- och arrendenämnden som tillsammans hyr totalt 11 000 kvadratmeter. Andra hyresgäster i fastigheten är bland andra Yamaha Motors, Vroom och SecMaker.



Bikester och Addnature är två systerbolag som tillsammans erbjuder allt inom cykling och friluftsliv. Bikester har drygt 20 000 produkter från över 500 varumärken i sitt sortiment och säljer allt från cyklar och cykeldelar till kläder och cykeltillbehör. Butiken lanserades i Sverige 2013 och finns idag i totalt 13 länder. I mars 2020 slår Bikester upp sin nya flaggskeppsbutik i Sickla Front.



Addnature är ett svenskt bolag som grundades år 2000. Utöver en omfattande e-handel har bolaget även en fysisk butik på Östermalm i Stockholm. Både Addnature och Bikester expanderar nu kraftigt och kommer även att flytta det gemensamma kontoret till en ny lokal om närmare 700 kvadratmeter i Sickla Front etapp II.

– Det känns jättebra att öppna vår första svenska butik i Atrium Ljungbergs fastighet Sickla Front. Både lokalen och läget passar oss perfekt då det läggs mycket fokus på cykel som transportmedel i området. Närheten till naturen i Nackareservatet kombinerat med att vi har många befintliga kunder i området är också ett stort plus. Vi ser mycket fram emot att möta nya och gamla kunder i butiken där alla är välkomna, oavsett nivå på cykelkunskap. Att vi kan ha kontoret i samma byggnad ser vi som en ytterligare fördel, säger Niklas Lindholm, Retail Manager på Bikester och Addnature.



ITW Construction Products är en ledande leverantör i den svenska byggbranschen och står bakom varumärken som Paslode och SPIT som är infästningslösningar för trä, betong, stål och gips. ITW CP arbetar även mot industrisektorn och har varit en del av den svenska tillverkande industrin sedan 1960-talet. ITW CP är omkring 300 anställda i Norden varav 25 i Sverige. Det nya kontoret i Sickla blir bas för tio personer som flyttar in den 1 december 2019.

– Vi är väldigt glada över att IWT Construction Products, Bikester och Addnature blir nya hyresgäster i Sickla Front. Sickla växer och utvecklas till en tät och blandad stad som lever under dygnets alla timmar. Här finns ett stort utbud av mat, kultur, handel och bostäder, något som visat sig mycket attraktivt för företag som letar nya platser för sina kontorsetableringar, säger Charlotta Gustafson, Head of Leasing, Atrium Ljungberg.

