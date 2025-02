Joacim Sjöberg, vd för Castellum. Bild: Castellum

Åter utdelning hos Castellum ...

Bolag Castellum ökade sitt förvaltningsresultat med 10,2 procent under 2024. Nu meddelar bolaget att man, efter två års paus, åter väljer att ge utdelning till sina aktieägare.

Januari-december 2024

- Intäkterna uppgick till 9 849 mkr (9 806), varav 65 mkr (0) avser bedömd försäkringsersättning. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 2,3 procent (7,9) exklusive valutaeffekter.

- Nyuthyrningar har gjorts med 287 000 kvadratmeter (307 000) och med en årshyra om 609 mkr (612). Nettouthyrningen uppgick till 13 mkr (-67) för året.

- Driftöverskottet uppgick till 6 786 mkr (6 566), vilket motsvarar en ökning om 3,4 procent. Driftöverskottet i jämförbart bestånd ökade med 4,5 procent (8,7) exklusive valutaeffekter.

- Förvaltningsresultatet uppgick till 4 819 mkr (4 373), vilket motsvarar en ökning om 10,2 procent.

- Årets resultat efter skatt uppgick till 2 357 mkr (-11 592), vilket motsvarar 4,79 kronor (-25,68) per aktie före och efter utspädning.

- Nettoinvesteringarna uppgick till -634 mkr (-1 460), varav 2 502 mkr (3 410) avser ny-, till- och ombyggnationer, 67 mkr (336) förvärv, och

-3 203 mkr (-5 206) försäljningar.

- Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick under året till -1 627 mkr (-14 534) motsvarande -1,2 procent (-9,5). Fastighetsbeståndets värde uppgick till 135,7 mdkr (137,6) vid årets utgång.

- Belåningsgraden uppgick till 35,6 procent (37,4).

- Räntetäckningsgraden under året uppgick till 3,3 gånger (3,0) och 70 procent (73) av låneportföljen var räntesäkrad vid årets utgång.



Oktober-december 2024

- Intäkterna uppgick till 2 444 mkr (2 477). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 1,0 procent (5,8) exklusive valutaeffekter.

- Nyuthyrningar har gjorts med 81 000 kvadratmeter (79 000) och med en årshyra om 210 mkr (175). Nettouthyrningen uppgick till 23 mkr (-51).

- Driftöverskottet uppgick till 1 652 mkr (1 627), vilket motsvarar en ökning om 1,5 procent. Driftöverskottet i jämförbart bestånd ökade med 3,9 procent (10,8) exklusive valutaeffekter.

- Förvaltningsresultatet uppgick till 1 084 mkr (1 030), vilket motsvarar en ökning om 5,2 procent.

- Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 989 mkr (-6 302), vilket motsvarar 4,04 kronor (-12,79) per aktie före och efter utspädning.

- Nettoinvesteringarna uppgick till -307 mkr (-397), varav 914 mkr (1 089) avser ny-, till- och ombyggnationer, 13 mkr (9) förvärv, och -1 234 mkr (-1 495) försäljningar.

- Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick under perioden till 5 mkr (-6 304) motsvarande 0,0 procent (-4,4).



Väsentliga händelser under kvartalet

- Castellum har tecknat ett 15-årigt hyreskontrakt med TV4 om cirka 16 000 kvm i Stockholms Hamnkvarter. Fastigheten ska anpassas för den nya verksamheten och inflyttning beräknas ske hösten 2026.

- Valberedningen föreslår att nuvarande styrelseledamot och vice ordförande Louise Richnau väljs till styrelsens ordförande vid Castellums årsstämma den 7 maj 2025. Nuvarande styrelseordförande, Per Berggren, har avböjt omval.



Väsentliga händelser efter årets utgång

- Styrelsen föreslår utdelning om 2,48 kronor per aktie, uppdelat på fyra utbetalningstillfällen om vardera 0,62 kronor per aktie.

- Castellum har förvärvat ytterligare aktier i norska fastighetsbolaget Entra och utlöst så kallat budpliktsbud enligt norska regler.

- Kontorsprojektet Infinity på cirka 20 000 kvm uthyrningsbar yta i Hagastaden, Stockholm, startas med en återstående investeringsvolym om 1,25 mdkr.

- Castellum har erhållit kreditbetyget BBB från S&P, vilket förbättrar bolagets position på kapitalmarknaden.

- Castellum tilldelas högsta betyg i CDP:s klimatranking för första gången.



Vd Joacim Sjöberg kommenterar:

– Vi summerar 2024 med ett förvaltningsresultat som ökar med 10,2 procent och en positiv nettouthyrning både för fjärde kvartalet och för helåret. Castellum har en stark finansiell ställning och styrelsen föreslår en utdelning om 2,48 kronor per aktie. Detta är ett tydligt kvitto på Castellums stabilitet och långsiktiga värdeskapande.

– Under inledningen av 2025 accelererar vår projektverksamhet och vi tar nästa steg med flera strategiska satsningar. Bland annat startar vi kontorsprojektet Infinity i Hagastaden, Stockholms snabbast växande innerstadsområde, med en återstående investering om cirka 1,25 mdkr. Vi ökar även vårt innehav i Entra och erhåller det långsiktiga kreditbetyget BBB med stabila utsikter från S&P. Dessutom har Castellum för första gången tilldelats högsta betyg i CDP:s klimatranking och är ett av få europeiska fastighetsbolag som har uppnått detta betyg.

– Vi står redo att fortsätta förvärva, utveckla och leverera värde – med stabila finanser och en offensiv strategi.

Ämnen