Aspelin Ramm bygger nytt – Loqalo hyr ut

Uthyrning Aspelin Ramm har inlett byggnationen av 12 000 kvadratmeter kontor vid Pedagogen Park i Mölndal. Loqalo har fått uthyrningsuppdraget. Planerad inflyttning är hösten 2023.

Byggnaden som blir åtta våningar hög med våningsplan på 250 – 1780 kvadratmeter, totalt 12 000 kvadratmeter. Parkhusen har ritats av arkitektbyrån Wingårdhs med en oregelbunden och mänsklig gestaltning som gör att de känns mindre än vad de är. Stor vikt har lagts vid miljövänliga, hållbara och trivsamma miljöer. Exempelvis ska stora gröna tak med växtlighet rena luften och solskydd ska hålla nere energiförbrukningen.



I de båda byggnaderna planeras totalt mellan 500 och 600 parkeringsplatser i flera plan som byggs in och döljs i respektive byggnad. I gatuplan finns butikslokaler som gör Pedagogen Park till en verklig blandstad med bostäder, kontor, handel och lokal service.



– Wingårdhs har lyckats skapa en levande miljö som verkligen sätter människan i centrum. De båda byggnaderna har en oregelbundenhet i fasaderna som skapar små spännande torg och mötesplatser samtidigt som de följer gatubilden i området. Vi ser ny mycket fram mot att starta uthyrningsarbetet tillsammans med Loqalo säger Mathias Vårström som är projektchef på Aspelin Ramm Fastigheter.



Aspelin Ramm har startat bygget och planerad inflyttning är hösten 2023

– Det ska bli riktigt roligt och intressant att arbeta med en nybyggd fastighet i Mölndals stad, där det just nu händer väldigt mycket. Tajmingen med inflyttningsklara lokaler redan under 2023 är mycket bra. Vi kommer att bearbeta alla medelstora och stora bolag i regionen och ser mycket fram mot samarbetet, säger Adam Wilson på Loqalo AB.

