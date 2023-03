Visionsbild Beyond Gravity Bild: Aspehof

Aspehof tripplar uthyrning

Uthyrning Aspehof Fastigheter fortsätter sin starka tillväxt genom att ytterligare utöka samarbetet med befintliga hyresgästen Beyond gravity. Beyond gravity utökar sina ytor i Linköping från nuvarande 5 000 kvadratmeter till 17 000 kvadratmeter och kommer att färdigställa sista etappen i juni 2024.

Som första etablering i området sätter Beyond gravity standarden med sitt landmärke och bekräftar sin position som världsledande i tillverkning av dispenser för satellitkonstellationer.



– Vi är mycket glada över att kunna fortsätta samarbetet med Beyond gravity och erbjuda dem en modern, flexibel och effektiv arbetsplats som är anpassad för deras specifika verksamhet. Det är en fantastisk möjlighet för oss att vara en del av den här spännande branschen och stödja en världsledande aktör som är med och utvecklar framtidens rymdteknologi, säger Johan Aspehof, vd på Aspehof Fastigheter.



Enligt Per Lovatt, vd på Beyond gravity Sweden, är detta en milstolpe för företaget som de ser fram emot att uppnå tillsammans med Aspehof Fastigheter.

– Vi är mycket glada över att kunna utöka vårt samarbete med Aspehof Fastigheter och fortsätta vår framgångsrika relation med dem. Vi ser fram emot att färdigställa vår nya byggnad och sätta standarden för framtida innovation och tillväxt i området, säger Per Lovatt.

