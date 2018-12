Arvid Lindqvist analyserar läget

Arctic köper logistik

Transaktioner Ängsö Logistik, ett fastighetsbolag etablerat av Arctic Securities AS, filial Sverige har förvärvat en portfölj bestående av tre logistikfastigheter i Borås, Örebro och Vansbro från Logistic Contractor. Fastigheterna är under uppförande av Logistic Contractor med planerat färdigställande under 2019.