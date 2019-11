Arve Regland. Bild: Entra

Arve Regland tillsätts som ny CFO för Heimstaden

Bolag Arve Regland tillträder idag rollen som ny CFO för Heimstaden. Han har idag samma roll i Heimstadens majoritetsägares bolag, Fredensborg AS och kommer kvarstå i denna, och ersätter tillförordnad CFO Magnus Nordholm, som härmed kommer kunna fokusera fullt ut i sin roll som vd för Fredensborg AS och som styrelseledamot i Heimstaden.

Arve blev anställd som CFO i Fredensborg AS i augusti 2019. Närmast kom han från tjänsten som vd för det norska noterade fastighetsbolaget Entra ASA. Innan dess arbetade han i tio år med fastigheter och finans hos ABG Sundal Collier och innan dess sex år i Arthur Andersen och EY.

– Som CFO i Fredensborg AS har Arve varit med i Heimstadens ekonomi och finansfunktion från start. Med tanke på hans bakgrund och erfarenhet ser vi stora synergier i att lägga CFO rollen i båda företagen under ett ledarskap. Jag är mycket glad över att Arve har accepterat att ta denna roll, säger Magnus Nordholm.

– Med vårt redan kompetenta och starka team inom ekonomi och finans stärker vi oss ytterligare inom områdena strategiskt ledarskap och processoptimering. Med denna organisation fortsätter vi att leverera hög kvalitet medan vi samtidigt söker hitta synergier inom Heimstaden och där det är möjligt, i hela koncernen, säger Patrik Hall.

– Jag har fått ett mycket bra intryck av Heimstadens organisation de senaste månaderna och ser fram emot att kunna engagera mig ännu djupare i utvecklingen av företaget. En ambitiös europeisk tillväxtstrategi, i kombination med en stark önskan att växa med ökad kvalitet är element som jag lockas av, säger Arve Regland.



Arve Regland startar i sin nya roll under fredagen och rapporterar till Koncernchef Heimstaden, Patrik Hall.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

