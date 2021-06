Bild: Istock

Artmax köper tre industrifastigheter

Transaktioner Artmax har förvärvat tre industrifastigheter i Librobäck, Uppsala, av Saldeen Real Estate.

De tre fastigheterna är Librobäck 19:2, Librobäck 17:7 samt Librobäck 4:21. Den totala uthyrningsbara arean är cirka 10 000 kvadratmeter och de största hyresgästerna är NCC, Chromogenics och Let Me Repair.

– Vi är glada att kunna komplettera vår fastighetsportfölj med industrifastigheter av hög kvalitet i ett av Uppsalas mest expansiva industriområden, säger Kristoffer Ultenius, vd för Artmax.

– Fastigheterna har en bra hyresgästmix och erbjuder bra utvecklingsmöjligheter på sikt, säger Andreas Wik, Head of Asset Management.



Nordier har agerat rådgivare åt säljaren.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

