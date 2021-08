Magnus Andersson Bild: Aros Bostad

Aros rapporterar högre vinst i Q2

Bolag Aros Bostadsutveckling ökade sin omsättning rejält under andra kvartalet jämfört med året innan. Även vinsten ökade under perioden.

Omsättningen steg till 31,0 miljoner kronor (7,2).

– Vår bedömning är att efterfrågan på bostäder i vår kärngeografi även fortsatt kommer att vara hög, men att den exceptionellt starka prisutvecklingen under de senaste kvartalen kommer att bli något mer dämpad, säger vd Magnus Andersson.



Rörelseresultatet blev 14,8 miljoner kronor (10,2), med en rörelsemarginal på 47,7 procent (141,7).



Resultatet efter skatt blev 13,9 miljoner kronor (9,7).



Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 42 (30), antal bokade bostäder uppgick till 77 (55).



– Försäljningen av utvecklingsprojekten påvisar den stora styrkan i Aros Bostads byggrättsportfölj. Vi utvärderar ständigt marknaden och kan agera snabbt på de affärsmöjligheter som erbjuds. Förutom att realisera goda projektresultat kan vi nu accelerera utbyggnadstakten och möjliggöra en snabbare ökning av antalet bostäder i produktion, säger Magnus Andersson.



Bolaget möter under resten av året flera projektstarter vilket innebär att ambitionen om en produktionsvolym på 800-1 000 bostäder i pågående produktion till 2023 kommer uppnås redan under innevarande år, uppger Magnus Andersson.

