Aros noterar preferensaktier

Publicerad den 29 Oktober 2018

tweet

Bolag Aros Bostadsutveckling AB planerar att notera preferensaktier på First North och kommer med ett erbjudande till allmänheten om maximalt 24,5 miljoner kronor. Första handelsdag förväntas bli den 19 november.

Erbjudandet i korthet:

• Erbjudandet omfattar 200 000 preferensaktier med en överteckningsoption ("Överteckningsoptionen") om högst 50 000 preferensaktier.

• Erbjudandepriset har av styrelsen fastställts till 98 kronor per preferensaktie.

• Den totala storleken i erbjudandet, inklusive överteckningsoptionen, uppgår till 24,5 miljoner kronor.

• Utdelningen på preferensaktien uppgår till 8,50 kronor per år, med kvartalsvis utdelning om 2,13 respektive 2,12 kronor per preferensaktie. Preferensaktier i erbjudandet berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller den 30 november 2018.

• Direktavkastningen baserat på teckningskursen uppgår till 8,67 procent.

• Anmälningsperioden för allmänheten pågår under perioden 26 oktober – 12 november 2018.

• Likviddagen är den 15 november 2018.

• Beräknad första dag för handel, under förutsättning att Nasdaq Stockholm AB godkänner Bolagets ansökan, är den 19 november 2018.



Aros Bostad har under 2017 och 2018, genomfört två kapitalanskaffningar genom emissioner av preferensaktier om cirka 414 miljoner kronor till en grupp välrenommerade investerare. Bolaget bedömer därmed att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden.



Skälet till erbjudandet är att uppnå det spridningskrav som ställs för bolag inför upptagande till handel på Nasdaq First North och följaktligen utöka aktieägarbasen. Noteringen av preferensaktierna förväntas bidra till ett ökat intresse för bolaget bland nya grupper av investerare, liksom bland bostadsköpare, affärspartners, media och andra intressenter. Sammantaget bedömer styrelsen för Aros Bostad att en notering av Bolagets preferensaktier på Nasdaq First North är till fördel för bolagets framtida utveckling.



Aros Bostad i korthet

Aros Bostads affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen i primärt Stockholms län. Cirka 70 procent av bolagets byggrätter återfinns i attraktiva lägen i Danderyd och Täby.

Sedan grundandet 2006 fram till den 30 september har bolaget investerat i 31 projekt, varav sju projekt är genomförda.

Idag består bostadsportföljen av 24 projekt med en total utvecklingsbar area om cirka 266 000 kvadratmeter ljus BTA fördelat på cirka 3 400 bostäder.

Bolagets verksamhet har i huvudsak finansierats genom stamaktiekapital, internt genererade medel, bankfinansiering och finansiering från fondinvesterare i Bolagets två alternativa investeringsfonder Aros Bostad III och Aros Bostad IV. Bland investerare i dessa investeringsfonder återfinns Första AP-fonden, SEB Trygg Liv, Varma, LMK Industri, SEB Pension, Merlinum och Östersjöstiftelsen. Utöver fondprojekten driver Aros Bostad även tio projekt i egen regi. Bolagets två första fonder, Aros Bostad I och II, har realiserats med en god avkastning om över 25 respektive över 45 procents årlig internränta.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Aros Bostad på Branschguiden Vi utvecklar stadsbilden med tidlösa och beständiga hem åt stolta och medvetna bostadsägare.



Vi vill förstå hur människor vill bo och leva, idag och imorgon. Genom att utgå ifrån helheten och vara lyhörda för vad som är viktigast för våra kunder – en trygg ekonomi och omsorgsfull arkitektur som innefattar genomtänkta funktioner och materialval som står sig över tid – skapar vi bostadsupplevelser med själ och hjärta där livet får ta plats.



Vi tar ansvar för hela bostadsutvecklingsprocessen, från förvärv till överlämnandet, och vi gör det för att säkerställa kvalitet, en hållbar bostadsupplevelse, en sund ekonomi i bostadsrättsföreningarna samt en god ekonomi i våra projekt.



Varje enskilt projekt är väl omhändertaget... Läs mer om Aros Bostad på Branschguiden

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Stadsarkitekten sågar skyskrapan Bygg/Arkitektur Därför sågar Örebros stadsarkitekt de storslagna planerna på den påtänkta skyskrapan på 36 våningar. Vill bygga exklusiv skyskrapa – i Örebro

Annons

Balder om storköpet: "Bra avkastning" Bolag Balder har bildat JV-bolaget Sinoma Fastighets AB och förvärvat 38 fastigheter av Castellum. För Fastighetssverige berättar bolagets finanschef Markus Hansson mer om affären. Castellum storsäljer till Balderbolag

Det får Pareto att sikta mot Finland Bolag Efter vårens jätteförvärv av finländska livsmedelsbutiker slår Pareto nu med en storsatsning på vårdfastigheter landet. För Fastighetssverige berätar Stefan Gattberg, Head of Corporate Finance and Project Finance på Pareto, vad som gör Finland så attraktivt.

Hon blir ny vd för Einar Mattsson Byggnads AB Bolag Einar Mattsson Byggnads AB internrekryterar ny vd som ersättare för Mikael Anjou.

Svenska Handelsfastigheter köper dubbelt Transaktioner Svenska Handelsfastigheter förvärvar två handelsfastigheter varav en i Bollnäs och en i Brastad i Lysekils kommun.

Aros noterar preferensaktier Bolag Aros Bostadsutveckling AB planerar att notera preferensaktier på First North och kommer med ett erbjudande till allmänheten om maximalt 24,5 miljoner kronor. Första handelsdag förväntas bli den 19 november.

Castellum lyfter Sternshuset i Norrköping Bygg/Arkitektur En omfattande ansiktslyftning av Castellums Fastighet kv, Diket – med Nordea som största hyresgäst – i Norrköping påbörjas i vår.

Göran Junhager till Uppsala Kommuns Fastighets AB Karriär Uppsala Kommuns Fastighets AB rekryterar Göran Junhager som projektledare.

Vill bygga exklusiv skyskrapa – i Örebro Bygg/Arkitektur Affärsmannen från Örebro vill testa det amerikanska konceptet med exklusiva boenden, skybar och helikopterplatta på taket i en skyskrapa på 36 våningar. Om planen blir verklighet blir det Örebros högsta byggnad. För Fastighetssverige berättar han om varför han tror på den udda idén. Stadsarkitekten sågar skyskrapan

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg

Framtidens digitala boende Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg 2 000 sensorer mäter allt som pågår i HSB Living Lab – den världsunika arenan i Göteborg som kombinerar boende och levande laboratorium. Här forskas kring framtidens boende och framtidens smarta hem. Missa inte dragningen om framtidens digitala boende på Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg den 14 november!