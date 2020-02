Magnus Andersson Bild: Aros Bostad

Aros: Kraftig ökning av antalet sålda bostäder

Bolag Aros Bostad sålde 136 bostäder under 2019, att jämföra med 74 föregående år.

Aros Bostad bokslutskommuniké visar ökad nettoomsättning och förbättrat resultat, samt en kraftig ökning av antalet sålda bostäder jämfört med föregående år. Fyra nya bostadsprojekt, i olika kommuner inom Storstockholm, har produktionsstartats under året. Bolaget har genomfört en riktad nyemission till Första AP-fonden i syfte att skapa förutsättningar för att ytterligare expandera Aros Bostads byggrättsportfölj samt för att stärka ägarbasen med en välrenommerad institutionell ägare.



Magnus Andersson, vd, Aros Bostad:

– Bostadsmarknaden i Stockholmsregionen har genomgått en stor omställning under de senaste åren. Antalet produktionsstartade bostäder har fallit dramatiskt, konkurrenter har slagits ut och försäljningsmodellen har förändrats. Det är därför väldigt glädjande att Aros Bostad har kunnat öka antalet bostäder i pågående produktion och samtidigt förbättrat försäljningen markant under 2019. Att kunna starta bostadsprojekt med eget kapital är en stor konkurrensfördel i rådande marknadsklimat.



Perioden januari – december 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 207 818 TSEK (34 049)

• Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 21 613 TSEK (10 577)

• Totala rörelseintäkter, bestående av koncernens samtliga intäkter inklusive resultat från andelar i intresseföretag, uppgick till 232 222 TSEK (46 781).

• Resultat före skatt uppgick till 19 381 TSEK (–1 024)

• Rörelsemarginalen var 10,8 procent (6,4)

• Resultat per aktie uppgick till 0,60 SEK (–0,02)

• Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 136 (74)

• Antal bokade bostäder uppgick till 25 (48).

• Antal pågående projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 22 (24), varav 6 (2) är under produktion.

• Totalt är 70 procent (80) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.

