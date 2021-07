Magnus Andersson. Bild: Aros Bostad

Aros Bostad säljer två projekt för 850 miljoner kronor

Transaktioner Aros Bostad har tecknat avtal om försäljning av två bostadsutvecklingsprojekt, vilka utgör första etappen av området Viggby Ängar i Täby respektive tredje etappen av O2 Orminge i Nacka. Köpeskillingen uppgår till 850 miljoner kronor och köpare är CBRE Global Investors, på uppdrag av en paneuropeisk fond.

Utvecklingsprojektet Viggby Ängar i Täby, som genomförs i egen regi, omfattar fyra etapper med totalt 247 bostäder. Den första etappen omfattar en byggnad med 102 lägenheter, vilken är under produktion med beräknat färdigställande under 2023. Avyttringen av den första etappen möjliggör att försäljningen och produktionen av bostadsrätter i den andra etappen kan tidigareläggas.



O2 Orminge i Nacka omfattar tre etapper med totalt 268 lägenheter, vilka genomförs i fonden Aros Bostad IV. Den första etappen är färdigställd samt slutsåld och den andra etappen närmar sig färdigställande. Den tredje och sista etappen, som nu säljs, omfattar fyra byggnader om 105 lägenheter. Produktionsstarten är planerad till slutet av 2021 och beräknat färdigställande till början av 2023. I och med försäljningen av tredje etappen kan Aros Bostad fullborda det nya bostadsområdet.



Magnus Andersson, vd, Aros Bostad:

– Mot bakgrund av att investeringsmarknaden för hyresrättsfastigheter är stark kan vi genomföra denna för oss väldigt attraktiva affär, där vi i ett tidigt skede kan säkerställa utlovad avkastning och samtidigt ha kontroll över kvaliteten i genomförandet för båda projekten. Att kunna agera snabbt och stabilt på möjligheter som erbjuds i marknaden är en av Aros Bostads främsta styrkor.



Fastigheterna tillträds av köparen vid färdigställande, då de även redovisas som avyttrade enligt IFRS. Säljarens rådgivare är Skierfe Advokatfirma och Tango.



– Det har var en sällsynt möjlighet att förvärva två nybyggda bostadsfastigheter i mycket attraktiva lägen i Stockholm. Det är mycket stor efterfrågan på bostäder i Stockholm och med dessa förvärv kommer vi kunna generera mycket stabil avkastning till våra investerare. Under de senaste 6 månaderna har vi varit mycket aktiva inom bostadssegmentet och lyckats säkerställa förvärv av bostäder i Stockholm och Köpenhamn för cirka 2,5 miljarder kronor, säger Andreas Norberg, Head of Investment Operations Nordics, CBRE Global Investors.

