Magnus Andersson, vd Aros Bostad. Bild: Aros Bostad

Aros Bostad ökar vinsten

Bolag Aros Bostadsutveckling minskar intäkterna men ökar vinsten i det andra kvartalet.

Intäkterna sjönk 18,4 procent till 168,1 miljoner kronor (206,1). Samtliga siffror är enligt segmentsredovisning. Totalt såldes 896 bostäder under kvartalet (42). Produktionsstarter var 192 stycken (104). Totalt har Aros Bostadsutveckling 973 bostäder i produktion (633).



Rörelseresultatet blev 24,7 miljoner kronor (14,8), med en rörelsemarginal på 14,7 procent (7,2).



Resultatet före skatt var 23,9 miljoner kronor (13,9). Resultatet efter skatt blev 23,8 miljoner kronor (13,9). Resultat per aktie hamnade på 0,63 kronor (0,40).



– Efterfrågan på våra bostäder har varit god under kvartalet i samtliga projekt som varit till försäljning, uppger vd Magnus Andersson i rapporten. Han lyfter även fram den stora strukturaffären som görs med Alm Equity.



– Med försäljningen av en stor portfölj av hyresrättsfastigheter och pågående strukturaffär med Alm Equity tar vi ett stort steg mot att bli en av Storstockholmsregionens ledande bostadsutvecklare, helt i linje med vår nya affärsplan.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen