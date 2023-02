Jakob Mörndal är sedan januari vd för Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management. Bild: Castellum

Arnhults M2 gör förlust på över elva miljarder

Bolag Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management gör ett minusresultat för helåret 2022 på över elva miljarder kronor. Resultateffekten från försäljningen av 40 miljoner aktier i Castellum i början av oktober uppgick till drygt minus sex miljarder kronor.

JANUARI - DECEMBER 2022

Intäkter från direktägda fastigheter uppgick till 381 mkr (377).

Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade till 233 mkr (218).

Rörelseresultatet ökade till 163 mkr (141).

Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -9 864 mkr (4 064).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -656 mkr (432).

Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt -2 059 mkr (2 139).

Helårets resultat från kvarvarande verksamhet uppgick till -11 293 mkr (5 650).



OKTOBER - DECEMBER 2022

Intäkter från direktägda fastigheter uppgick till 100 mkr (101).

Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 57 mkr (60).

Kvartalets rörelseresultat uppgick till 5 mkr (37).

Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -7 667 mkr (1 387).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -225 mkr (106).

Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt -11 mkr (594).

Kvartalets resultat från kvarvarande verksamhet uppgick till -7 379 mkr (1 721).



VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

M2 ingick den 6 oktober avtal om att avyttra 40 miljoner aktier i Castellum, motsvarande ca 12,2 procent av utestående aktier i Castellum. Försäljningen gjordes då fortsatt sjunkande börskurser på M2:s innehav bedömdes påverka M2:s förmåga att fullgöra sina finansiella åtaganden. Avyttringen skedde till Akelius Residential Property AB.

Mia Arnhult valde att frånträda sin roll som VD för M2 och Anders Gustafson utsågs som tillförordnad VD för M2 med tillträde 14 november 2022. Mia kvarstår oförändrat som styrelseledamot i M2.



ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Andreas Lindenhierta, senast CFO för Byggvesta AB, tillträdde som CFO för M2 den 24 oktober 2022.

Under kvartalet har det genomförts återköp av obligationer till ett värde om 915 mkr.

Resultateffekten från försäljningen av aktier i Castellum uppgick till drygt -6 miljarder kronor. Den negativa resultateffekten inkluderar omvärdering av kvarvarande innehav i samband med omklassificeringen från Intresseföretag till kortfristigt värdepappersinnehav.

I slutet av december avyttrades aktier i Wästbygg för knappt 119 miljoner kronor, vilket ledde till att M2s innehav minskade från 59,4 procent till 47,5 procent av rösterna. Wästbygg redovisas därför per Q4 som ett intressebolag och inte som ett dotterbolag. M2s engagemang i Wästbygg är fortsatt långsiktigt.

