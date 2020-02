Rutger Arnhult, vd för Klövern. Bild: Klövern

Arnhult: "Resultatmässigt mycket starkt"

Bolag Klövern presenterar en stark bokslutskommuniké.

I sitt vd ord summerar Rutger Arnhult:

"När vi summerar 2019 kan vi konstatera att året varit väldigt intensivt och resultatmässigt mycket starkt. Vi är särskilt stolta över den höga nettoinflyttningen, utvecklingen i jämförbart bestånd och den fina avkastningen på eget kapital. Vi har fortsatt att renodla fastighetsbeståndet till färre orter i Sverige och samtidigt investerat ytterligare i våra huvudorter, både på hemmamarknaden och utomlands. Affärstempot har varit högt med fokus på lönsamhet, hållbarhet, strukturell renodling och finansiell förstärkning i syfte att skapa ett ännu starkare Klövern för framtiden"



Rapporten i siffror:

*Intäkterna ökade med 12 procent till 3 638 mkr (3 250).

*Driftöverskottet ökade med 14 procent till 2 463 mkr (2 170).

*Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 1 462 mkr (1 344).

*Resultatet före skatt uppgick till 3 433 mkr (3 688) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 3 003 mkr (3 345) motsvarande 3,24 kr (3,54) per stamaktie.

*Avkastningen på eget kapital uppgick till 15,9 procent (21,2).

*Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 125 mkr (2 309). Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 681 mkr (910).

*Efter tillträde av 3 fastigheter för 959 mkr, frånträde av 86 fastigheter för 5 029 mkr och investeringar om 1 550 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 52 377 mkr.

*Räntetäckningsgraden uppgick till 2,6 (2,7), belåningsgraden minskade till 50 procent (56) och den justerade soliditeten ökade till 43,5 procent (37,4).

*EPRA NAV ökade med 17 procent till 21,17 kr (18,13).

*För räkenskapsåret 2019 föreslår styrelsen en utdelning om totalt 0,50 kr (0,46) per stamaktie att utbetalas vid fyra tillfällen och en utdelning om totalt 20,00 kr (20,00) per preferensaktie att utbetalas vid fyra tillfällen.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen