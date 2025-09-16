Arlandastad tecknar JV-avtal med BRA Bygg – utvecklar Skavsta flygplats

Stockholm Skavsta Flygplats har ingått ett joint venture-avtal med BRA Bygg för att utveckla Västra terminalområdet i Skavsta. Den avtalade köpeskillingen för 50 procent av JV-bolaget är 100 miljoner kronor, varav 15 miljoner erläggs idag och resterande del när detaljplan för området vinner laga kraft. Genom transaktionen realiserar Arlandastad Group betydande värden i Skavsta, bolagets största utvecklingsområde. I detaljplanen för Västra terminalområdet väntas 200 000 – 300 000 kvadratmeter kommersiella byggrätter tillskapas.

Den kommande detaljplanen för Västra terminalområdet i Skavsta innebär att ett markområde om 540 000 kvm styckas av. Genom Joint Venture-avtalet överlåts marken från Arlandastad Groups dotterbolag till det nybildade JV:t till ett underliggande marknadsvärde om 200 MSEK. Stockholm Skavsta Flygplats AB kommer fortsatt att äga 50 procent av JV:t och BRA Bygg AB, med väletablerade och finansiellt starka ägare, resterande 50 procent. Arlandastad Group och BRA Bygg AB har ett väl etablerat, lyckosamt samarbete med två tidigare genomförda JV-projekt och ett pågående entreprenadprojekt.

– Affären visar hur vi genom fördjupade samarbeten med starka, långsiktiga partners kan frigöra värden och öka takten i värdeskapandet i våra stora marktillgångar. Genom partnerskapet med BRA Bygg frigörs värden redan idag och skapar förutsättningar för en kraftfull, långsiktig tillväxt i Skavstaområdet, säger Dieter Sand, vd, Arlandastad Group.

Västra terminalområdet gränsar mot Skavstas landningsbanor och möjliggör direktanslutning till flygplatsen. Området utgör en viktig del i Skavstas nutida och framtida utveckling och kommer att möjliggöra för flygplatsspecifika etableringar som exempelvis frakthangarer, flygplansunderhåll, testverksamhet och övriga hangarer.

Ostlänken och det starka lokala engagemanget från Nyköpings kommun bidrar till platsens attraktionskraft och dynamik. När detaljplanen har vunnit laga kraft kommer det nybildade JV:t att utveckla området etappvis framåt.

– Vi är glada över att genom det här projektet fördjupa vårt långsiktiga samarbete med Arlandastad Group. Vår investering är ett led i ett strategiskt och långsiktigt engagemang i utvecklingen av Skavsta där vi ser en mycket stor potential, kommenterar Magnus Riemer, koncern-vd på BRA.